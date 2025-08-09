برنامج “مودة ويسر” يسعى لرفع الوعي بضرورة خفض قيمة المهور في المجتمع

عدن - ياسمين عبدالعظيم - “مودة ويسر” تنطلق لتوعية المجتمع بخفض المهور

بناءً على توجيهات أمير منطقة الحدود الشمالية، تم انطلاق مبادرة “مودة ويسر”، بهدف نشر ثقافة خفض المهور وتسهيل الزواج، وتوعية الشباب بأثار التكاليف الباهظة على المجتمع. تهدف هذه المبادرة إلى تقليل معدلات العزوف عن الزواج، وتعزيز مفهوم الزواج المبني على المودة والتفاهم.

وتسلط “مودة ويسر” الضوء على الآثار السلبية للمغالاة في المهور، وتعزيز دور الوجهاء والأعيان في المجتمع لتيسير الزواج ونبذ المغالاة في المهور. في هذا السياق، قام فريق العمل بزيارة للشيخ فهد الثنيان لتعريفه بالمبادرة وأهمية دور الوجهاء في نشر الرسائل التوعوية.

تأتي هذه الجهود ضمن سلسلة من الزيارات التي تستهدف عددًا من الشخصيات الاجتماعية في المنطقة، بهدف دعم أهداف المبادرة وترسيخ مفاهيمها النبيلة. تعكس “مودة ويسر” الرغبة في بناء مجتمع يتسم بالتواصل والتفاهم، ويعزز قيم العدل والمساواة بين أفراده.

المفاهيم، المجتمع، الزواج، المهور، الثقافة، الوجهاء، الشباب، الرسائل التوعوية، العزوف عن الزواج.