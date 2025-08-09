سامسونغ تستعد لإطلاق ثلاثة حواسب Galaxy بمواصفات متطورة في الأيام القادمة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - سامسونغ تعلن عن إطلاق ثلاثة حواسب Galaxy بمواصفات متطورة

تستعد شركة سامسونغ لإطلاق ثلاثة حواسب جديدة ضمن سلسلة Galaxy، وذلك بهدف تلبية احتياجات المستخدمين المتزايدة للأجهزة اللوحية ذات الأداء الممتاز.

من المتوقع أن تأتي هذه الحواسب بمواصفات متطورة تشمل شاشات عالية الوضوح ومعالجات قوية تضمن سلاسة الأداء وسرعة الاستجابة. كما ستتميز بتصميم رفيع وأنيق يجمع بين الأناقة والأداء.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه الحواسب خلال الأسابيع القادمة، وسيتم توفيرها في الأسواق العالمية قريبًا بأسعار تنافسية.

تعكس هذه الخطوة من سامسونغ التزامها الدائم بتقديم أحدث التقنيات والابتكارات لعملائها، وتعزز مكانتها كواحدة من أبرز الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية في العالم.

من المتوقع أن تحقق هذه الحواسب نجاحًا كبيرًا في الأسواق العالمية وتلقى استحسانًا وإعجابًا من قبل المستخدمين الذين يبحثون عن جهاز يجمع بين الأداء العالي والتصميم الأنيق.