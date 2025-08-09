طريقة تجديد البطاقة المدنية لغير الكويتي إلكترونيًا عبر موقع paci kuwait الرسمي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعتبر خدمة تجديد البطاقة المدنية لغير الكويتي إلكترونيًا من الخدمات المميزة التي تقدمها الهيئة العامة للمعلومات المدنية، حيث إن دولة الكويت واحدة من الدول العربية التي تعتبر واجهه أساسية لاستقطاب العمال من جميع الدول العربية والأجنبية وتعتبر البطاقة المدنية واحدة من أهم المستندات الرسمية الحكومية التي تستخدم في جميع المصالح الحكومية وغيرها، ومن خلال موقع الخليج 365 سوف نتعرف على التفاصيل.

طريقة تجديد البطاقة المدنية لغير الكويتي إلكترونيًا

يوجد مجموعة من الخطوات الإلكترونية التي تساعد الوافدين إلى الكويت في تجديد البطاقة المدنية عبر الإنترنت دول الذهاب إلى الجهات الحكومية المسؤولة عن هذه الخدمة، ونحن سوف نوضح لكم هذه الخطوات من خلال السطور التالية:

زيارة الموقع الرسمي الهيئة العامة للمعلومات المدنية “من هنا“. حدد الخدمات الإلكترونية. انقر على تجديد البطاقة المدنية لغير الكويتي يتطلب إدخال الرقم المدني. حدد أيقونة الاستعلام. يجب الضغط على زر هنا حتى يتم دفع الرسوم المستحقة لتجديد. سوف يتم ظهور جميع البيانات الشخصية يجب المراجعة بشكل دقيق. حدد زر الدفع ويجب إدخال رقم بطاقة الصراف الآلي. حدد تاريخ انتهاء البطاقة، مع الرقم السري. تأكد من دقة جميع البيانات. انقر على زر إرسال. عليك متابعة حالة الطلب حيث يتم تحديد موعد استلام البطاقة من أحد فروع الهيئة.

الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية في الكويت

في حالة تقديم الطلب لتجديد البطاقة المدنية في الكويت يجب أن يتم متابعة حالة الطلب الخاص بك ونحن سوف نوضح لكم مجموعة من الخطوات التي يجب أن يتم اتباعها للتعرف على جاهزية البطاقة فيما يلي:

يطلب الأمر زيارة الموقع الرسمي الهيئة العامة للمعلومات المدنية “من هنا“. من الصفحة الرئيسية حدد الاستعلام عن حالة البطاقة. اكتب الرقم المدني في المكان المخصص. حدد زر الاستعلام. سوف تظهر حالة جاهزية البطاقة المدنية في الكويت. في حالة ظهور حالة جاهزة يمكنك تقديم طلب توصيل البطاقة من خلال مندوب.

رسوم تجديد البطاقة المدنية لغير الكويتي إلكترونيًا

تم الإعلان من قبل الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن الرسوم المستحقة مقابل خدمة تجديد البطاقة المدنية لغير الكويتي إلكترونيًا بقيمة 20 دينار كويتي، وأعلنت الهيئة يمكن أن يتم سداد هذه الرسوم بشكل إلكتروني عبر القنوات التي أتاحتها الهيئة.

يتم البحث بشكل مستمر من قبل الأشخاص المقيمين داخل الكويت عن طريقة تجديد البطاقة المدنية لغير الكويتي إلكترونيًا، حيث إن هذه الخدمة تساعد الجميع في توفير الوقت والجهد بدلًا من الذهاب إلى المصالح الحكومية والانتظار لساعات طويلة.