الامارات | «عالم دبي للرياضة» ينطلق غداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لـ«عالم دبي للرياضة» انطلاق فعالياته غداً، وتستمر حتى الثاني من سبتمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي. ويتم تنظيم الحدث الصيفي من قبل مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ليمنح أفراد المجتمع فرصة ممارسة الرياضة واللياقة البدنية في بيئة مكيّفة بالكامل، مع مجموعة واسعة من الأنشطة والبرامج التدريبية.

ويتيح الحدث للزوار ممارسة تسع رياضات مختلفة، هي كرة القدم وكرة السلة والبادل والكرة الطائرة والكريكيت والتنس والريشة الطائرة وتنس الطاولة وكرة البيكل، إضافة إلى صالة حديثة للياقة البدنية تفتح أبوابها مجاناً للجميع، وتوفر أحدث الأجهزة لمختلف تمارين القوة واللياقة، فضلاً عن منطقة مخصصة للأطفال تضم ألعاباً ومغامرات وأنشطة إبداعية تناسب العائلات.

وينطلق البرنامج بسباق «DSW Run IN»، الذي يُعدّ أول نصف ماراثون داخلي في دبي، ويشارك فيه نخبة من العدّائين.