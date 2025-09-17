اليابان | كيف غيّرت ساتو هاتسومي حياة الفتيات الضائعات في كابوكيتشو على مدى عقد كامل؟

تشتهر منطقة كابوكيتشو في طوكيو بأنها قلب الحياة الليلية الصاخبة في بلاد الشمس المشرقة، حيث تمتزج أضواء النيون الساطعة مع أصوات الموسيقى والازدحام حتى ساعات الفجر. لكنها، خلف هذا البريق الظاهري، تحمل وجهًا آخر أقل بهجة، إذ اكتسبت سمعة داكنة باعتبارها ملاذًا للفئات الهشة من المجتمع، لا سيما القاصرين الذين يجدون أنفسهم ضحايا للعنف أو الإهمال الأسري، فينزلقون إلى هذه الشوارع بحثًا عن مأوى أو لقمة عيش. وسط هذا المشهد المتناقض، برزت شخصية ساتو هاتسومي، العاملة الاجتماعية التي كرّست عقدًا كاملًا من حياتها لتكون طوق نجاة لهؤلاء الفتيات والشابات اللواتي يعشن على الهامش، محاولةً أن تزرع الأمل في مكان طالما التصقت به السمعة السيئة.

دورية ليلية

في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم جمعة في أواخر يونيو/ حزيران، انطلقت ساتو هاتسومي وفريقها في إحدى دورياتهم الأسبوعية في كابوكيتشو، حي الحياة الليلية والترفيه المخصص للكبار الشهير في شينجوكو بوسط العاصمة اليابانية طوكيو. قد تبدو ساتو، البالغة من العمر 72 عامًا، غريبة بعض الشيء في شوارع هذه ”المدينة التي لا تنام“ المضاءة بأنوار النيون، لكن بالنسبة للكثير من سكان كابوكيتشو، فإن ”ساتو-با“ (”الأم ساتو“) هي شخصية مألوفة ومحترمة. تُعرف بطاقتها الشخصية بأنها مديرة منظمة ”نينشين إس أو إس شينجوكو“(*١)، وهي منظمة غير ربحية محلية تقدم استشارات مجانية للفتيات والشابات اللواتي يعانين من الإساءة أو يواجهن حملًا غير مخطط له.

خلال دوريتهم، تقترب ساتو وفريقها من الفتيات اللواتي يُشاهَدن وهن يجذبن الزبائن في حديقة أوكوبو وخارج فنادق ”الحب“ قصيرة الإقامة القريبة. تقدم ساتو لهن أكياسًا تحتوي على مرطب شفاه مجاني، مناديل مبللة، وأقنعة وجه، إلى جانب بطاقات تحمل معلومات التواصل مع خط الاستشارات الخاص بالمنظمة. لا يوجد ضغط أو محاولة بيع. حوالي نصف الفتيات اللواتي يقتربن منهن يقبلن الأكياس. ”احتفظي بالبطاقات، حسنًا؟“ تقول ساتو. ”وإذا واجهتِ أي مشاكل، لا تترددي في التواصل“.

تتوقف ساتو للحظة للدردشة مع فتاة تعرفها وتسأل عن معارف مشتركة. ”ماذا تفعل صديقتك ــ مؤخرًا؟ إذا رأيتِها، هل يمكنكِ إخبارها أن تتواصل مع ساتو-با؟“



في إحدى دوريات نهاية الأسبوع المسائية، قدّم ساتو هاتسومي حقائب هدايا تذكارية للنساء والفتيات العاملات في شوارع حي كابوكيتشو في شينجوكو، طوكيو. (© Ninshin SOS Shinjuku)



مرفق مع الهدايا بطاقات تحمل رقم الهاتف ورابط خدمة الاستشارة المجانية من نينشين إس أو إس. (© Nippon.com)

في أمسيات الجمعة والسبت، يقدم العاملون الاجتماعيون في المنظمة استشارات فورية في غرفة بمركز المجتمع المحلي. تُستخدم هذه المساحة أيضًا كصالة استراحة، ملاذ يمكن للشابات التراجع إليه وتناول الوجبات الخفيفة والنودلز الفورية. يُعد مركز الاستشارات الليلي نموذجًا لبرنامج استشارات الشباب ”كيميمامو“ التابع لحكومة طوكيو الحضرية، والذي بدأ في كابوكيتشو.

انفجار نوادي المضيفين

كانت صناعة الجنس حاضرة بشكل بارز في كابوكيتشو منذ زمن طويل. خلال العقد الماضي، أصبحت المنطقة أيضًا نقطة جذب للهاربين من المنازل والقاصرين المهمشين. (في عام 2019، أطلق عليهم أحدهم اسم ”أطفال تويوكو“ نسبة إلى مكان تجمعهم المفضل بجوار مبنى شينجوكو توهو، المعروف برأس جودزيلا الشاهق). لكن انتشار العاملات في الجنس دون السن القانونية في أماكن مثل حديقة أوكوبو هو ظاهرة أحدث. تعتقد ساتو أن السبب الرئيسي هو انتشار نوادي المضيفين بعد الجائحة، وهي مؤسسات تدفع فيها النساء مقابل رفقة الرجال.



شارع إيشيبانغاي في كابوكيتشو، يونيو/حزيران عام 2025. (© Nippon.com)

”قبل جائحة كورونا، كان هناك 60 نادي مضيفين في كابوكيتشو“، تقول ساتو. ”بحلول عام 2023، أصبح عددهم 330. أجبرت الجائحة العديد من الحانات والمطاعم الصغيرة في المنطقة على الإغلاق، وانخفضت الإيجارات بشكل كبير. استغل أصحاب المبادرات هذا الوضع وافتتحوا عددًا كبيرًا من نوادي المضيفين الجديدة. أدى ذلك إلى منافسة شديدة، واستجابت العديد من النوادي بتحويل هدفها من النساء الناضجات ذوات الدخل العالي إلى الفتيات المراهقات. في البداية، جذبوهن بأسعار منخفضة. ثم رفعوا الرسوم وحثوا زبائنهم الشابات على تراكم الديون. أُجبرت العديد من الفتيات المراهقات على العمل في الدعارة لتسديد ديونهن“.

خلال الأشهر القليلة الماضية، بدأت بعض هذه النوادي المُضيفة بالإغلاق، لكن استُبدلت بنوادي موسيقية تُقدّم عروضًا لفنانين منتشيكا(*٢)، وهي في جوهرها نفس اللعبة. يستخدم المغنون الشباب التعاطف والإطراء للتلاعب بالفتيات والشابات الضعيفات ودفعهن إلى علاقات تعتمد عليهن.

تعترض ساتو على تقارير إعلامية ألقت باللوم على محنة العاملات في الجنس دون السن القانونية على سلوكهن ”المجنون بالمضيفين“ أو صورتهن كمراهقات عاديات أخذن الإعجاب إلى أبعد من اللازم. ”90٪ من الفتيات اللواتي يتواصلن معنا للحصول على المساعدة نشأن في بيئات مسيئة حرمتهن من إنسانيتهن منذ سن مبكرة“، تقول. ”هن مصابات بصدمات نفسية بسبب الوحدة، ويأتين إلى كابوكيتشو وهن يشعرن أنهن لا يملكن شيئًا ليخسرنه. عندما يقترب شاب من إحدى هؤلاء الفتيات بكلمات لطيفة ومهتمة ويبدأ بالاعتماد على دعمها، فإن ذلك يؤثر فيها بعمق. الفتيات اللواتي لديهن مكان آخر يلجأن إليه سيكون لديهن الحضور الذهني للتراجع قبل فوات الأوان“.



شارع جانبي على الجانب الشرقي من مبنى شينجوكو توهو في كابوكيتشو، يونيو ٢٠٢٥. أصبحت المنطقة نقطة جذب للمراهقين المهمّشين والبالغين الذين يستغلّونهم. (© Nippon.com)

من معلمة روضة إلى مستشارة شباب

على مدار 34 عامًا، بدءًا من عام 1975، عملت ساتو كمعلمة روضة عامة في شينجوكو. منذ البداية، كانت واعية تمامًا بأن بعض أطفالها كانوا ضحايا الإهمال أو الإساءة، وفعلت كل ما في وسعها لمساعدتهم. منذ عام 2001، صقلت خبرتها كعضو مؤسس في منظمة أسستها معلمات رياض الأطفال ومسؤولو رعاية الأطفال في طوكيو لدراسة أفضل الممارسات في اكتشاف الإساءة للأطفال والاستجابة لها (هويكو تو جياكوتاي تايو جيراي كينكيوكاي). بعد ثماني سنوات، عُرضت عليها فرصة جديدة لتطبيق تلك الخبرة.

”لأعوام، كنت مقتنعة أن كوني عاملة رعاية أطفال هو دعوتي، ولن أعمل خارج روضة الأطفال“، تقول. تغير ذلك في عام 2009، عندما قررت شينجوكو توسيع برنامج دعمها للعائلات التي لديها أطفال من مركز واحد إلى ثلاثة، واختارت ساتو للعمل كمستشارة متخصصة في إساءة معاملة الأطفال. كانت بعض العائلات والأطفال الذين عملت معهم يعانون من مشكلات صحية عقلية خطيرة وإعاقات تنموية. لكن بمجرد أن يبلغ الطفل 18 عامًا، كانت مشكلاتهم تخرج عن نطاق قانون رعاية الطفل. شعرت ساتو بصراع داخلي عميق لرؤية الشباب المضطربين وهم يخرجون من البرنامج بسبب العمر.

دورة الإهمال والإساءة

تشرح ساتو لماذا ينتهي الأمر بالشباب الذين نشأوا في عائلات مسيئة أو مهملة غالبًا على هامش المجتمع الياباني.

”بينما هم في روضة الأطفال“، تقول، ”يمكن للمعلمين إعطاؤهم الاهتمام الذي يحتاجونه، وفي تلك السن، يتواصل الأطفال بصدق مع الكبار. لكن بمجرد أن يبدأوا المدرسة الابتدائية، يتخلفون عن الركب. هذا أمر لا مفر منه لأن والديهم لم يعدوهم للمدرسة الابتدائية، ولا يغرسون فيهم عادات دراسية جيدة. ومعلمو المدرسة الابتدائية لديهم الكثير على عاتقهم لمنحهم الاهتمام الإضافي الذي يحتاجونه. يُلقون في العمق مباشرة.

”يكتب المعلم على السبورة ما يحتاجه الطلاب لإحضاره إلى المدرسة في اليوم التالي. الأطفال الذين لا يستطيعون قراءة وكتابة [الهيراغانا] بعد يكونون قد ضاعوا عند تلك النقطة. بعد فترة وجيزة، يبدأ زملاؤهم في إلقاء نظرات غريبة عليهم. حتى لو لم يتعرضوا للتنمر بشكل صريح، يُعاملون بشكل مختلف – لا يُدعون إلى حفلات أعياد الميلاد وما إلى ذلك. هذا النوع من الأمور مؤلم للغاية للأطفال. يتأثر احترامهم لذاتهم، وفي النهاية يشعرون أنهم لا ينتمون إلى أي مكان، لا في المنزل ولا في المدرسة. لقد رأيت عددًا لا بأس به من الفتيات في الحي اللواتي ظهرن لأول مرة في كابوكيتشو قبل أن يخرجن من المدرسة الابتدائية.“

مواجهة الحمل في سن المراهقة

في عام 2015، توقفت ساتو عن العمل للمدينة، وفي عام 2016 حصلت على مؤهلاتها كعاملة اجتماعية معتمدة وعاملة اجتماعية نفسية. في نفس العام، أسست المنظمة غير الربحية المحلية التي لا تزال تديرها. شعرت بالحاجة إلى التحرر من قيود البيروقراطية الحكومية وبناء منظمة قادرة على الاستجابة للأزمات الشخصية على مدار الساعة.

”غالبًا ما يخبرني الأطفال أن أسوأ الأوقات بالنسبة لهم، عندما يشعرون أنهم لا يستطيعون الاستمرار، تحدث في وقت متأخر من الليل، عندما ينام بقية أفراد الأسرة، ويكون المنزل هادئًا“، تقول ساتو. ”لكن كموظفة مدنية، لا يمكنك أن تكوني موجودة لهم في تلك الأوقات. شعرت أن جهاز دعم المدينة لم يكن متناغمًا مع ظروف الأطفال. وشعرت أيضًا أننا لم نعالج واحدة من أكبر المشكلات التي تواجهها الفتيات المراهقات – وهي الحمل.“ كان رد ساتو هو إنشاء خدمة استشارية غير ربحية للفتيات والنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 11 و24 عامًا واللواتي يواجهن حملًا غير مرغوب فيه أو غير مخطط له.

عادةً ما يقوم العملاء بالتواصل الأولي مع المنظمة عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني. تتم الاستشارة نفسها شخصيًا، إذا رغبت العميلة في المتابعة. وهي غالبًا ما تفعل ذلك، حيث قلة من الناس يرسلون طلب استغاثة مثل هذا ما لم يكونوا في حاجة ماسة إلى المساعدة.

السياسة الأساسية للمنظمة هي وضع العميلة في موقف يتيح لها الحصول على جميع الخدمات الاجتماعية والطبية المتاحة لها. وفقًا لذلك، تتمثل الخطوة الأولى في مرافقتها شخصيًا إلى المنشأة الطبية المناسبة، ومكتب الرعاية الاجتماعية، ومكتب التأمين الصحي الوطني، ومساعدتها في استكمال جميع الأوراق المطلوبة. يتم أيضًا ربط النساء بلا مأوى ثابت واللواتي يفتقرن إلى الموارد لدفع تكاليف الرعاية النسائية بالوكالات المسؤولة عن المساعدة العامة وغيرها من الخدمات للمحتاجين. في الحالات الطارئة، يمكن للنساء العثور على ملجأ مؤقت في مأوى تديره المنظمة.

”الفكرة هي توفير نقاط اتصال متعددة وإنشاء شبكة دعم واسعة قدر الإمكان لهؤلاء النساء. من المهم جدًا أن يتعلمن الانفتاح مع الأشخاص المقربين منهن وقبول مساعدتهم.“

بعد عقد من تأسيس منظمتها غير الربحية، لا تزال ساتو ملتزمة تمامًا بالفتيات الضائعات في كابوكيتشو.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإتنكليزية. المقابلة والنص بقلم إيشي ماساتو من Nippon.com. صورة العنوان الرئيسي: ساتو هاتسومي، في الوسط، وفريقها يجهزون أكياس هدايا لتوزيعها على الشابات العاملات في شوارع كابوكيتشو. © Nippon.com)