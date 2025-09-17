الاقتصاد

سعر سهم سيرا (1810) يظهر المزيد من الإشارات الإيجابية – توقعات اليوم – 17-09-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-09-16 23:40PM UTC

تقدم سعر سهم الشركة لخدمات السيارات والمعدات (4050) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليهاجم بدوره مستوى المقاومة المحوري 53.90 ريال، فتلك المقاومة تمثل عنق تركيبة فنية إيجابية قيد التكوين على المدى القصير وهو نموذج القاع المزدوج، وما يضفي المزيد من الأهمية والقوة لتلك المنطقة أنه يهاجم أيضاً خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير.

 

لهذا فتوقعاتنا تقف على الحياد انتظاراً لسلوك السهم حيال مستوى المقاومة المذكور 53.90 ريال، ففي حالة اختراقه لتلك المقاومة يعني عزمه على مواصلة الصعود، ليستهدف مستوى المقاومة 61.20 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي

