شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية تدخل في وصلة رقص فاضحة بمؤخرتها على طريقة “الترترة” وسط عدد من الشباب والجمهور يعبر عن غضبه: (قلة أدب وعدم احترام)

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار غضب جمهور ومتابعي الصفحات التي قامت بنشره. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أثارت مطربة سودانية, ضجة واسعة بعد إقدامها على إثارة الشباب برقصات وصفها المتابعون بالفاضحة. المطربة رقصت على طريقة “الترترة” المثيرة بمؤخرتها وسط الشباب الحاضرين الأمر الذي أثار غضب المتابعين ما دفعهم لكتابة: (قلة أدب وعدم احترام). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

