شكرا لقرائتكم خبر جامعة الأمير سلطان تطلق ملتقى التحول الرقمي في التعليم العالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جامعة الأمير سلطان، ملتقى التحول الرقمي في التعليم العالي تحت شعار «من التشغيل إلى الابتكار»، بالشراكة مع شركة IDC العالمية، بحضور محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، ورئيس الجامعة الدكتور أحمد بن صالح اليماني، إلى جانب نخبة من قادة الجامعات السعودية والخبراء وصناع القرار في التعليم والتقنية.

واستهدف الملتقى استعراض أحدث التطورات التقنية في التعليم العالي، ومناقشة التوجهات المستقبلية للتحول الرقمي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما شكل منصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين قطاعي التعليم والتقنية، بما يسهم في بناء منظومة تعليمية رقمية متقدمة.

وأكد رئيس جامعة الأمير سلطان أحمد بن صالح اليماني أن، التحول الرقمي لم يعد خيارا بل ضرورة استراتيجية لمواكبة التغيرات العالمية ، مشيرا إلى أن الجامعة تبنت منذ تأسيسها رؤية ترتكز على بناء الإنسان وصناعة المعرفة من خلال التعليم النوعي والتقنية الحديثة، مبرزا ما حققته الجامعة من خطوات متقدمة مثل تطوير بنيتها الرقمية، وإطلاق تطبيق جامعي شامل، واستقطاب خبراء وأعضاء هيئة تدريس من جامعات عالمية مرموقة، وإنشاء مراكز بحثية متخصصة في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، إضافة إلى تعزيز الثقافة الرقمية لدى الطلاب وانعكاسها الإيجابي على فرص توظيفهم.

كما شهد الملتقى جلسة حوارية تفاعلية لمحافظ هيئة الحكومة الرقمية مع طلبة الجامعة بعنوان «الثورات الصناعية» - رحلة التكنولوجيا عبر العصور»، أعقبتها سلسلة من الجلسات وورش العمل المتخصصة التي تناولت موضوعات محورية مثل: الذكاء الاصطناعي في التعليم، مستقبل التعلم المدمج، الأمن السيبراني الأكاديمي، البنية التحتية الرقمية، وتقنيات الواقع المعزز والافتراضي في التعليم.

وحظي الملتقى بحضور نوعي لعدد من القادة الأكاديميين والخبراء التقنيين والمتحدثين من مؤسسات دولية رائدة، مما عزز مكانته كمنصة استراتيجية لرسم ملامح مستقبل التعليم الرقمي في المملكة والمنطقة.

واختتم الملتقى بتكريم الجهات الحكومية الشريكة في إنجاح الفعالية، وفي مقدمتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وهيئة الحكومة الرقمية، والمركز الوطني للتعليم الالكتروني، إلى جانب تكريم رعاة الملتقى ومنهم الشركة العليا السعودية لأنظمة الحاسب الآلي SPCS، والشريك المعرفي والاستراتيجي PWC، والشريك الاستراتيجي هواوي Huawei.

وأكدت جامعة الأمير سلطان التزامها بمواصلة دورها الريادي في قيادة التحول الرقمي في التعليم العالي، وإسهاماتها في تعزيز تنافسية الجامعات السعودية على المستوى العالمي، بما يرسخ مكانة المملكة كمركز إقليمي للابتكار والتعليم النوعي.