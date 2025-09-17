شكرا لقرائتكم خبر + 32 ألف مستفيد من «المهارات الأساسية بالإسعافات الأولية» بالمدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت مبادرة «المهارات الأساسية بالإسعافات الأولية» التي أطلقت مطلع العام الحالي 2025 م، أرقاما مميزة تعكس نجاحها وأثرها المجتمعي.

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن عدد المشاركين بلغ 146 مدربا معتمدا، فيما وصل عدد المستفيدين من المبادرة إلى أكثر من 32,402 فرد من مختلف الفئات، ونفذت في 54 موقعا شملت المسجد النبوي الشريف والإدارات الحكومية والخاصة والمرافق التعليمية والمراكز التجارية والفنادق ومجالس الأحياء والمنافذ الجوية والبرية وغيرها.

وأكد أن المبادرة تعد من البرامج النوعية التي أطلقت بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية الإسعافات الأولية، وتعزيز قدرات المجتمع في التعامل مع الحالات الطارئة، والمساهمة في خفض المضاعفات الصحية الناتجة عن تأخر التدخل، وذلك انسجاما مع رسالته في تعزيز الصحة العامة والشراكة المجتمعية.