في اليوم الوطني السعودي: خلطات طبيعية من الهيل ورثتها المرأة السعودية عن الجدات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 11:16 صباحاً - في عالم الجمال الذي تتسارع فيه الصيحات وتزداد فيه المنتجات الكيماوية تعقيداً، تبقى الوصفات الطبيعية إرثاً خالداً تتوارثه الأجيال، حيث تمنح المرأة لمسة من الجمال الأصيل المرتبط بالطبيعة، ولعل أجمل ما يميز المرأة العربية، والسعودية على وجه الخصوص، هو تمسكها بتلك الوصفات القديمة التي ورثتها عن الجدات، واعتبارها سراً من أسرار الأنوثة والجاذبية التي لا تزول مع مرور الزمن، فـالمرأة السعودية جعلت من الأعشاب والخلطات الطبيعية وسيلة للحفاظ على نقاء بشرتها ولمعان شعرها، وحتى لتعزيز ثقتها بنفسها بعيداً عن التكلف والمستحضرات الاصطناعية، كما كانت الجدات يدركن أن الطبيعة تحمل بين طياتها علاجاً وعناية لا يضاهيها شيء، فاستخرجن من مطبخ البيت ما يفيد البشرة ويغذي الشعر، ليثبتن أن الجمال الحقيقي يبدأ من البساطة والاقتراب من الأرض.

من أبرز هذه الخلطات الطبيعية التي لا تزال تتردد على ألسنة النساء حتى اليوم، خلطات الهيل (الحبهان)، الذي لم يكن مجرد بهار يضفي نكهة على الأطعمة، بل سرٌّ من أسرار الجمال في البيوت السعودية القديمة. فقد استخدم الهيل في تحضير أقنعة للبشرة لتفتيحها وتنقيتها من الشوائب؛ إذ يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا تمنح الوجه إشراقة صحية طبيعية، كما استعملته النساء في خلطات للشعر، حيث يعمل على تقويته ومنحه رائحة زكية لا مثيل لها، لتبقى خصلات الشعر ناعمة ومنعشة طوال اليوم.

ولمناسبة اقتراب اليوم الوطني السعودي، نرصد لك أبرز فوائد الهيل لجمال الشرة، والخلطات الطبيعية التي يمكن تحضيرها في المنزل.

فوائد الهيل للبشرة

الهيل سرٌّ جمالي ورثته المرأة السعودية عن الجدات

تنقية البشرة: بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات، يساعد على تنظيف المسام والتخلص من الشوائب. تفتيح طبيعي: يساهم في توحيد لون البشرة ومنحها إشراقة صحية. مكافحة علامات التقدم بالسن: يحتوي على مضادات أكسدة تقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة. تهدئة الالتهابات: يساعد في علاج حب الشباب وتحسس البشرة بفضل خصائصه المهدئة. منح رائحة منعشة: استخدامه في الأقنعة يترك البشرة برائحة عطرية فاخرة.

فوائد الهيل للشعر

تقوية البصيلات: يعزز نمو الشعر، ويمنع تساقطه بفضل غناه بالمعادن. تنشيط الدورة الدموية: عند تدليك فروة الرأس بخلاصته، يحفّز تدفق الدم مما يزيد من كثافة الشعر. علاج القشرة: خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات تقلل من القشرة، وتحسس فروة الرأس. إضفاء لمعان ورائحة: يمنح الشعر رائحة زكية محببة ولمعاناً طبيعياً. تغذية عميقة: عند خلطه مع الزيوت الطبيعية كالزيتون، أو جوز الهند يضاعف ترطيب الشعر ونعومته.

خلطات طبيعية بالهيل كما ورثتها السعوديات عن الجدات

زيت الهيل لتقوية الشعر

قناع الهيل والعسل للبشرة المشرقة

المكونات: ملعقة صغيرة هيل مطحون + ملعقة كبيرة من عسل نقي.

الطريقة: امزجي المكونات وضعيها على الوجه 20 دقيقة، ثم اغسليه بماء فاتر.

النتيجة: بشرة ناعمة ونقية برائحة زكية.

مقشر الهيل وماء الورد للتفتيح

المكونات: ملعقة هيل مطحون + ملعقة سكر بني + ملعقة ماء ورد.

الطريقة: افركي الوجه بلطف بحركات دائرية، ثم اغسلي بالماء.

النتيجة: إزالة الجلد الميت وتفتيح فوري للبشرة.

زيت الهيل لتقوية الشعر

المكونات: 5 قطرات زيت هيل + 2 ملعقة زيت زيتون دافئ.

الطريقة: دلكي فروة الرأس بالزيوت واتركيها ساعة قبل الغسل.

النتيجة: شعر أقوى، صحي وأكثر لمعاناً.

خلطة الهيل لعلاج القشرة

المكونات: ملعقة هيل مطحون + نصف كوب زبادي.

الطريقة: يوضع الخليط على فروة الرأس 30 دقيقة ثم يغسل جيداً.

النتيجة: فروة نظيفة خالية من القشرة.

ماء الهيل لإنعاش الشعر

المكونات: اغلي حبات هيل في كوب ماء، واتركيه يبرد.

الطريقة: استخدمي الماء كغسول نهائي للشعر بعد الاستحمام.

النتيجة: شعر برائحة فاخرة ومنعشة طوال اليوم.

يمكنك الاطّلاع أيضاً إلى فوائد الهيل العلاجية مذهلة للنساء لا تتخلي عنها

نصائح هامة عند استخدام خلطات الهيل

اختبار الحساسية أولاً: جربي الخلطة على جزء صغير من الجلد قبل وضعها على الوجه، أو فروة الرأس لتجنب أي تحسس. استخدام الهيل الطازج: احرصي على أن يكون الهيل مطحوناً حديثاً أو زيته نقيٌّ ليحافظ على فعاليته. عدم الإفراط في الكمية: يكفي القليل من الهيل، فزيادته قد تسبب حساسية أو جفافاً للبشرة. مزجه بمكونات مرطبة: مثل العسل أو الزيوت الطبيعية (زيت الزيتون، جوز الهند) لتحقيق توازن مثالي. تجنب منطقة العين: لا تضعي خلطات الهيل قرب العينين لأنها حساسة جداً. استخدام منتظم لكن معتدل: يكفي تطبيق الخلطات مرة إلى مرتين أسبوعياً. التركيز على النظافة: اغسلي البشرة أو الشعر جيداً قبل وضع الخلطة لضمان امتصاص أفضل. الحفظ الصحيح: إذا أحضرت كمية إضافية، فضعيها في علبة زجاجية محكمة في الثلاجة، واستخدميها خلال أيام قليلة. الاهتمام بالترطيب: بعد أي ماسك بالهيل، ضعي كريماً أو زيتاً طبيعياً لترطيب البشرة أو الشعر.

ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب مختص.