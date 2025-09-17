كيت ميدلتون تشارك لحظة مؤثرة مع الملك تشارلز بعد الجنازة الملكية لدوقة كينت

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 01:02 مساءً - رغم أن الجمهور الملكي البريطاني، اعتاد على الظهور والتعامل الرسمي بين أفراد العائلة المالكة البريطانية في المراسم الملكية العامة، إلا أن كيت ميدلتون، أميرة ويلز، فاجأت الجميع أمس في جنازة دوقة كينت بكسر هذا النمط، في مشهد عفوي بينها وبين الملك تشارلز، عكس عمق العلاقة بينهما.

موقف إنساني بين أميرة ويلز وملك بريطانيا

بعد انتهاء المراسم الرسمية لجنازة دوقة كينت، وعلى درج الكاتدرائية، اتجهت كيت ميدلتون نحو الملك تشارلز، وألقت التحية عليه ووضعت يديها على كتف الملك بطريقة ودية تعكس دعمها له وتظهر الحب المتبادل بينهما، وقبلته على خديه، ثم انحنت له.

وسرعان ما تداولت الصحف العالمية ورواد مواقع التواصل الإجتماعي ذلك المشهد غير العتاد، والذين وصفوه بالعفوي والإنساني.

ويُذكر أن الملك وأميرة ويلز كانا يمران بمرحلة صحيّة مشابهة، إذ تم الكشف في العام الماضي أن كلاهما مُصاب بمرض السرطان، مما أضاف بُعدًا شخصيًا لهذه اللحظة الخاصة.

أمير وأميرة ويلز والملك تشارلز في جنازة دوقة كينت

أقيمت أمس، جنازة الدوقة كاثرين، دوقة كينت، في كاتدرائية وستمنستر، ومثلت المراسم لحظة مهمة في التاريخ الملكي لأنها أول جنازة كاثوليكية تُقام لأحد أفراد العائلة المالكة قبل أكثر من 400 عام.

وحضر جنازة الدوقة التي رحلت عن عمرٍ ناهز 92 عاماً في منزلها بقصر كنسينغتون، مساء الرابع من سبتمبر الجاري، أفراد من العائلة المالكة البريطانية، وجاء ضمن الحضور الأمير ويليام وكيت ميدلتون، ولحق بهم الملك تشارلز، ملك بريطانيا، الأميرة آن، كما حضرت أيضاً سارة فيرغسون، دوقة يورك، بصحبة الأمير أندرو.

وظهر دوق كينت، الذي ودَّع زوجته بعد زواج دام 64 عاماً، بمظهر حزين، بينما رافقت الليدي هيلين تايلور والدتها- دوقة كينت- إلى الكاتدرائية، مرتدية دبوساً لزهرة والدتها المرصع بالألماس واللؤلؤ، وسانده في هذه المناسبة الأليمة أبناؤه وأحفاده.

واتجه الدوق بصحبة أفراد أسرته، وهم: الأمير والأميرة مايكل من كينت، والأميرة ألكسندرا، واللورد والليدي فريدريك وندسور، والليدي أميليا وندسور، والليدي مارينا وندسور، والليدي غابرييلا وندسور؛ لإلقاء الوداع الأخير على دوقة كينت.

كما وصلت السيدة سارة تشاتو، ابنة الأميرة مارغريت، مع ابنها صموئيل. ومن بين الحضور أيضاً السيدة فريدريك وندسور وزوجها، حيث جلسا في مكانيهما بينما استمر المعزون في التجمّع داخل الكاتدرائية.

