سيركل ترد على عملة هايبرليكويد المستقرة باستثمار وإطلاق USDC أصلي

تام شمس - الأربعاء 17 سبتمبر 2025 02:57 مساءً - توسّع مُصدّر العملات المستقرة سيركل إلى شبكة هايبرليكويد عبر استثمار مباشر وإطلاق عملة USD Coin المُرمز (USDC) الأصلية على البروتوكول، في ظل احتدام المنافسة على العملات المستقرة داخل الشبكة.

ووفقًا لإعلان صدر يوم الثلاثاء، أصبحت سيركل الآن من أصحاب المصلحة في منظومة هايبرليكويد، إذ استحوذت بشكل مباشر على عملتها الأصلية Hyperliquid المُرمز (HYPE). كما تدرس الشركة إمكانية أن تصبح أحد المدققين (validators) على البروتوكول.

سيركل، التي أدرجت أسهمها في البورصة في 5 يونيو، تقف خلف عملة USDC المستقرة القابلة للاسترداد بنسبة 1:1 مقابل الدولار الأمريكي. وسيتم نشر الرمز بشكل أصلي على HyperEVM، وهي طبقة العقود الذكية الخاصة بشبكة هايبرليكويد.

وقالت الشركة عبر منصة إكس: "يمثل هذا الإطلاق الخطوة الأولى نحو تمكين إيداعات USDC في بورصة هايبرليكويد للتداول الفوري والدائم عبر HyperCore."

كانت سيركل قد أعلنت في يوليو عن خططها للتوسع في نظام هايبرليكويد. وصرّح متحدث باسم الشركة لموقع كوينتيليغراف: "الإطلاق اليوم هو مجرد تنفيذ لهذا المسار المُخطط له."

وتُعد هايبرليكويد منظومة تمويل لامركزي متخصصة في تداول المشتقات. ففي يوليو، تجاوز حجم التداول على البروتوكول 330 مليار دولار بعد أقل من عام على إطلاق شبكتها من الطبقة الأولى.

وفي سبتمبر، أعلن البروتوكول عن مسابقة لاختيار شريك لتطوير عملته المستقرة الخاصة، حيث تلقى عروضًا من كبار مُصدري العملات المستقرة وشركات العملات المشفرة، بما في ذلك Paxos وFrax وSky وAgora وEthena وOpenEden وBitGo وNative Markets.

وفي يوم الأحد، ذكر البروتوكول أن مجتمع المدققين قد اختار Native Markets لإصدار العملة المستقرة القادمة لهايبرليكويد باسم USDH.

يُعد المدققون على هايبرليكويد من حاملي عملة HYPE الذين يقومون بتخصيصها للمشاركة في تأمين البلوكشين، والتحقق من المعاملات، والمشاركة في الحوكمة. ويتكوّن طاقم المدققين النشطين من أعلى 21 مدققًا من حيث الحصة، وهم المسؤولون عن اقتراح الكتل وتأكيدها على الشبكة.

يوجد حاليًا حوالي 430 مليون HYPE مُحصصة (staked) على الشبكة. ومن بين أبرز المدققين Galaxy Digital وFlowdex وHyper Foundation التي تدعم تطوير هايبرليكويد.

التمويل اللامركزي ينتعش في 2025

واصل التمويل اللامركزي (DeFi) نموه في عام 2025، حيث قادت كل من ترميز الأصول الواقعية (RWAs) وخزائن الأصول الرقمية هذا التوسع في نقل الأصول المالية إلى السلاسل.

وبحسب DefiLlama، ارتفع إجمالي القيمة المقفلة عبر جميع البروتوكولات إلى 158 مليار دولار حتى يوم الثلاثاء، مقارنةً بـ117 مليار دولار في ديسمبر، أي بزيادة قدرها 35% في غضون نحو تسعة أشهر.

كما عاد التداول على عملات الميم إلى الواجهة بعد أن كان في طي النسيان، حيث تجاوز حجم التداول اليومي عبر Pump.fun مليار دولار يوم الاثنين.