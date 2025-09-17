قتلى ومفقودون بانهيارات أرضية شمال الهند

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت وسائل إعلام هندية اليوم الأربعاء، أن انهيارات أرضية وأمطاراً غزيرة في ولاية أوتاراخاند الهندية الواقعة في منطقة الهيمالايا أسفرت عن مقتل 15 على الأقل أمس الثلاثاء وفقد 16 آخرين.

وأظهرت لقطات مصورة المياه الموحلة تجتاح بلدة ساهسترادهارا في منطقة دهرادون أمس الثلاثاء، وتتسبب في تدمير متاجر وطرق ومنازل.

وأفادت صحيفة إنديان إكسبريس بأن المسؤولين انتشلوا أمس الثلاثاء 13 جثة من دهرادون وجثتين من منطقتي بيثوراجاره وناينيتال.

وولاية أوتاراخاند معرضة للفيضانات والسيول والانهيارات الأرضية. ويقول بعض الخبراء إن السبب فيها هو تغير المناخ.