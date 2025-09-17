اخبار العالم

بالفيديو والصور.. استقبال ملكي لترامب وميلانيا

0 نشر
0 تبليغ

  • بالفيديو والصور.. استقبال ملكي لترامب وميلانيا 1/11
  • بالفيديو والصور.. استقبال ملكي لترامب وميلانيا 2/11
  • بالفيديو والصور.. استقبال ملكي لترامب وميلانيا 3/11
  • بالفيديو والصور.. استقبال ملكي لترامب وميلانيا 4/11
  • بالفيديو والصور.. استقبال ملكي لترامب وميلانيا 5/11
  • بالفيديو والصور.. استقبال ملكي لترامب وميلانيا 6/11
  • بالفيديو والصور.. استقبال ملكي لترامب وميلانيا 7/11
  • بالفيديو والصور.. استقبال ملكي لترامب وميلانيا 8/11
  • بالفيديو والصور.. استقبال ملكي لترامب وميلانيا 9/11
  • بالفيديو والصور.. استقبال ملكي لترامب وميلانيا 10/11
  • بالفيديو والصور.. استقبال ملكي لترامب وميلانيا 11/11

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: تحظى زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للملكة المتحدة باهتمام عالمي لافت، فهي لا تتعلق بالمتغيرات السياسية والاقتصادية التي تجتاح العالم في "العهد الترامبي" فحسب، بل إن للزيارة جوانب أخرى تتعلق بعلاقة ترامب مع العائلة المالكة، والطقوس الملكية في الاستقبال، فضلاً عن حرارة وطبيعة اللقاء الأول بين سيدة أميركا الأولى وأميرة ويلز.

— The Royal Family (@RoyalFamily)

كان في استقبال الرئيس ترامب الملك والملكة بالإضافة إلى كبار أفراد العائلة المالكة في قلعة وندسور الأربعاء، وهذه هي زيارته الرسمية الثانية إلى المملكة المتحدة، ومن المعروف أن الزيارة ستكون حافلة الاحتفالات والاستعراضات المعتادة.

إليكم بعض تفاصيل زيارة ترامب للملكة المتحدة في صور:

ba19964cb3.jpg

179c3df4ed.jpg

6fb6c45d79.jpg

d9dd8763a3.jpg6a231a7522.jpgca0fe373ea.jpg197cd9936c.jpg48bc2bbc1e.jpg108bed89a8.jpg80fb90e5d9.jpg

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا