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لأول مرة في السعودية: وثائق جديدة لإصدار تأشيرة الزيارة العائلية.. اعرفها الان

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لأول مرة في السعودية: وثائق جديدة لإصدار تأشيرة الزيارة العائلية.. اعرفها الان

أعلنت الخارجية عن مجموعة من الوثائق الجديدة اللازمة لإصدار تأشيرة الزيارة العائلية للمقيمين ولا ول مره في المملكة بهدف تنظيم آلية إصدار تأشيرات الزيارة وضمان إلتزام المقيمين باللوائح والأنظمة المتعلقة بذلك.

 وثائق جديدة لإصدار تأشيرة الزيارة العائلية

تتضمن الوثائق الجديدة للتقديم على طلب إصدار تأشيرة الزيارة أن يكون التقديم للأقارب من الدرجة الأولى فقط، وهم: الزوج أو الزوجة، الأبناء، والوالدين وإرفاق الوثائق الرسمية التي تثبت صلة القرابة بين المقيم والشخص الذي يرغب في منحه تأشيرة زيارة عائلية كذلك أن تكون إقامة مقدم الطلب سارية المفعول عند التقديم لمدة لا تقل عن 90 يوم وأن يكون جواز سفر الزائر ساري المفعول لأكثر من 6 أشهر.

 إن إدارة الجوازات السعودية تعمل على تحديث وتغييرات إجراءات الحصول تأشيرة الزيارة بما يواكب روية 2030.

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ربيع الجابري

ربيع الجابري

باسم ربيع الجابري كاتب وصحفي سعودي يعمل ضمن فريق تحرير موقع الخليج 365، يختص بمتابعة الأخبار العربية والخليجية، ويتميز بتغطياته الموضوعية وتحليلاته السريعة للأحداث الجارية في المنطقة.

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