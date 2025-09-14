كل ما تريدون معرفته عن حفل توزيع جوائز إيمي برايمتايم 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 سبتمبر 2025 11:08 صباحاً - ساعات قليلة وينطلق الحفل السنوي المنتظر لتكريم أفضل البرامج والمسلسلات التلفزيونية من خلال حفل توزيع جوائز إيميم برايمتايم في نسخته الـ77، الذي تنظمه أكاديمية التلفزيون، وذلك بمشاركة نجوم الشاشة الصغيرة وبعضٍ من أفضل المسلسلات لهذا العام، بما في ذلك Severance،The White Lotus، وThe Penguin.
وقبل انطلاق الحفل المرصع بالنجوم والأعمال المتنوعة والمتميزة، نرصد لكم في التقرير التالي كل ما تريدون معرفته عن حفل توزيع جوائز إيمي برايمتاين من موعد الحفل ومكانه ومقدمي الجوائز، والمزيد.
موعد ومكان حفل توزيع جوائز إيميم برايمتايم
من المقرر أن يُقام حفل توزيع جوائز الإيمي الـ77 اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025، من الساعة 8 إلى 11 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، الموافق فجر الإثنين 15 سبتمبر من الساعة 3 فجراً وحتى 6 صباحاً بتوقيت الرياض والقاهرة بيروت. وسيُقام الحفل في مسرح بيكوك في لوس أنجلوس، الذي يتسع لـ7100 مقعد.
سيُبث الحفل على قناة CBS، وسيُبث مباشرةً لمشتركي Paramount+ Premium.
مضيف حفل توزيع جوائز إيمي
أعلنت أكاديمية التلفزيون في 16 أبريل عن اختيار الكوميدي نيت بارغاتز لتقديم حفل جوائز إيمي لأول مرة، وقال بارغاتز في بيان: "إنه لشرف عظيم أن يُطلب مني تقديم حفل توزيع جوائز مميز كهذا، وأنا متحمس للغاية للعمل مع شبكة سي بي إس لتقديم ليلة ممتعة للعائلات حول العالم".
وسيقدم عرض السجادة الحمراء كيفن فريزر ونيسشيل تيرنر من برنامج Entertainment Tonight.
أبرز الأعمال المرشحة لجوائز إيمي 2025
مسلسل Severance،The White Lotus، وThe Penguin هي بعض من المسلسلات التلفزيونية التي ستتنافس في حفل الليلة.
استحوذ مسلسل Severance على المركز الأول في الأكثر ترشيحاً بقائمة الترشيحات لجوائز الإيمي 2025، بحصوله على 27 ترشحاً وفقاً لأكاديمية الفنون، وتبعه مسلسل "The Penguin" بـ24 ترشيحاً، وتعادل مسلسلا "The Studio" و"The White Lotus" في المركز الثالث بـ23 ترشيحاً لكل منهما.
أوين كوبر، نجم مسلسل Adolescence البريطاني البالغ من العمر 15 عاماً، والذي يحكي قصة مراهق متهم بقتل زميل له في الصف، قد يصبح أصغر ممثل يفوز بجائزة إيمي على الإطلاق. مارتن سكورسيزي يحصل على أول ترشيح تمثيلي لجائزة إيمي: ضيف شرف بعمر 82 عاماً.
القائمة الكاملة لترشيحات جوائز إيمي لعام 2025
أفضل مسلسل درامي
https://www.instagram.com/p/DOgMt83iRI0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DOgMt83iRI0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DOgMt83iRI0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
- Andor
- The Diplomat
- The Last of Us
- Paradise
- The Pitt
- Severance
- Slow Horses
- The White Lotus
أفضل مسلسل كوميدي
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Nobody Wants This
- Only Murders in the Building
- Shrinking
- The Studio
- What We Do in the Shadows
أفضل مسلسل قصير أو مختارات
- Adolescence
- Black Mirror
- Dying for Sex
- Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
- The Penguin
أفضل فيلم تلفزيوني
- Bridget Jones: Mad About the Boy
- The Gorge
- Mountainhead
- Nonnas
- Rebel Ridge
أفضل برنامج مسابقات تلفزيونية واقعية
- The Amazing Race
- RuPaul’s Drag Race
- Survivor
- Top Chef
- The Traitors
أفضل مسلسل حواري
- The Daily Show
- Jimmy Kimmel Live!
- The Late Show With Stephen Colbert
أفضل مسلسل منوعات مكتوب
- Last Week Tonight With John Oliver
- Saturday Night Live
أفضل ممثل في مسلسل درامي
- ستيرلنغ ك براون: Paradise
- غاري أولدمان: Slow Horses
- بيدرو باسكال: The Last of Us
- آدم سكوت: Severance
- نواه ويلي: The Pitt
أفضل ممثل في مسلسل درامي
- كاتي بيتس: Matlock
- شارون هورغان: Bad Sisters
- بريت لور: Severance
- بيلا رامسي: The Last of Us
- كيري روسيل: The Diplomat
أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي
- زاك تشيري: Severance
- والتون غوغينز: The White Lotus
- جاسون إيزاكس: The White Lotus
- جيمس ماردسين: Paradise
- سام روكويل: The White Lotus
- تراميل تيلمان: Severance
- جون تورتولو: Severance
أفضل ممثل في مسلسل قصير أو مختارات أو فيلم
- كولين فاريل: The Penguin
- ستيفن غراهام: Adolescence
- جاك جيلنهال: Presumed Innocent
- برين تيري هنري: Dope Thief
- كوبر كوتس: Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي
- باتريشيا أركيت: Severance
- كيري كون: The White Lotus
- كاثرين لاناسا: The Pitt
- جوليان نيكولسون: Paradise
- باركر بوسي: The White Lotus
- ناتاشا روثويل: The White Lotus
- إيمي لو وود: The White Lotus
أفضل ضيف شرف في مسلسل درامي
- جينكارلو إيزبوسيتو: The Boys
- سكوت غلين: The White Lotus
- شون هاتوسي: The Pitt
- جو بانتوليانو: The Last of Us
- فورست ويتاكر: Andor
- جيفيري رايت: The Last of Us
أفضل ممثلة ضيفة شرف في مسلسل درامي
- جان ألكسندر: Severance
- غيندولين كريستي: Severance
- كاتلين ديفير: The Last of Us
- شيري جونس: The Handmaid’s Tale
- كاثرين أوهارا: The Last of Us
- ميريت ويفير: Severance
أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي
- أوزو أدوبا: The Residence
- كريستين بيل: Nobody Wants This
- كوينتا برونسون: Abbott Elementary
- آيو إيديربي: The Bear
- جين سمارت: Hacks
أفضل ممثل في مسلسل كوميدي
- آدم برودي: Nobody Wants This
- سيث روغين: The Studio
- جسون سيغل: Shrinking
- مارتن شورت: Only Murders in the Building
- جيريمي ألين وايت: The Bear
أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي
- آيك بارينهولتز: The Studio
- كولمان دومينغو: The Four Seasons
- هاريسون فورد: Shrinking
- جيف هيلر: Somebody Somewhere
- إيبون موس-باتخراتش: The Bear
- مايكل يوري: Shrinking
- بوين يانغ: Saturday Night Live
أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي
- ليزا كولون-زاياس: The Bear
- هانا أينبيندر: Hacks
- كاثرين هان: The Studio
- جانيل جيمس: Abbott Elementary
- كاثرين أوهارا: The Studio
- شيريل لي رالف: Abbott Elementary
- جيسيكا ويليامز: Shrinking
أفضل ممثل ضيف شرف في مسلسل كوميدي
- جون بيرنثال: The Bear
- برايان كرانستون: The Studio
- ديف فرانكو: The Studio
- رون هوارد: The Studio
- أنتوني ماكي: The Studio
- مارتن سكورسيزي: The Studio
أفضل ممثلة ضيفة شرف في مسلسل كوميدي
أوليفيا كولمان: The Bear
جيمي لي كورتيس: The Bear
سينثيا إيريفو: Poker Face
روبي هوفمان: Hacks
زوي كرافيتس: The Studio
جوليان نيكلسون: Hacks
أفضل ممثلة في مسلسل قصير أو مختارات أدبية أو فيلم
- كيت بلانشيت: Disclaimer
- ميغان فلهي: Sirens
- راشيدة جونس: Black Mirror
- كريستين ميليوتي: The Penguin
- ميشيل ويليامز: Dying for Sex
أفضل ممثل مساعد في مسلسل قصير أو مختارات أو فيلم
- خابير بارديم: Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
- بيل كامب: Presumed Innocent
- أوين كوبر: Adolescence
- روب ديلاني: Dying for Sex
- بيتر سارساغارد: Presumed Innocent
- آشلي والترز: Adolescence
أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل قصير أو مختارات أو فيلم
- إيرين دوهرتي: Adolescence
- روث نيغا: Presumed Innocent
- ديردري أوكونيل: The Penguin
- كلوي سيفيني: Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
- جيني سليت: Dying for Sex
- كريستين تريماركو: Adolescence
أفضل كتابة لمسلسل كوميدي
- كوينتا برونسون: Abbott Elementary
- لوسيا أنييلو، بول دبليو. داونز: Hacks
- ناثان فيلدر، كاري كيمبر، آدم لوك-نورتون، إريك نوتارنيكولا: The Rehearsal
- هانا بوس، بول ثورين، بريدجيت إيفرت: Somebody Somewhere
- سيث روجن، إيفان غولدبرغ، بيتر هيوك، أليكس غريغوري، فريدا بيريز: The Studio
- سام جونسون، سارة نفتاليز، بول سيمز: What We Do in the Shadows
أفضل كتابة لمسلسل درامي
- دان جيلروي: Andor
- جو ساكس: The Pitt
- آر. سكوت جيميل: The Pitt
- دان إريكسون: Severance
- ويل سميث: Slow Horses
- مايك وايت: The White Lotus
أفضل كتابة لمسلسل قصير أو مختارات أو فيلم
- جاك ثورن، ستيفن غراهام: Adolescence
- تشارلي بروكر، بيشا ك. آلي: Black Mirror
- كيم روزنستوك، إليزابيث ميريويذر: Dying for Sex
- لورين لفرانك: The Penguin
- جوشوا زيتومر: Say Nothing
أفضل إخراج لمسلسل كوميدي
- آيو إيدربي: The Bear
- لوسيا أنييلو: Hacks
- جيمس بوروز: Mid-Century Modern
- ناثان فيلدر: The Rehearsal
- سيث روجن: The Studio
أفضل إخراج لمسلسل درامي
- فيليب بارانتيني: Adolescence
- شانون مورفي: Dying for Sex
- هيلين شيفر: The Penguin
- جينيفر جيتزينجر: The Penguin
- نيكول كاسيل: Sirens
- ليزلي لينكا غلاتر: Zero Day
