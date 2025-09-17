قصة شيري عادل مع فقدان الذاكرة في مسلسلاتها من جروب الدفعة إلى ديجافو

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 08:21 مساءً - ظهرت الفنانة شيري عادل، في مسلسلها الجديد "ديجافو"، الذي تختتم عرض حلقاته اليوم الأربعاء، بشخصية زوجة تتعرض لحادث وتكتشف بعد استفاقتها أنها فقدت ذاكرتها بالكامل. والمفارقة أن شيري كانت قد عاشت تجربة مشابهة على الشاشة في مسلسل "حكايات جروب الدفعة"، الذي عُرض عام 2023، حيث تعرضت شخصيتها أيضاً لحادث وفقدت ذاكرتها جزئيًا.
أما في مسلسل "حكايات جروب الدفعة"، فقد بدأت أحداثه أيضًا بحادث كبير تتعرض له شيري عادل بعد مشاركتها في حفل تخرج الجامعة مع أصدقائها، حيث تغادر المكان مسرعة وتقود سيارتها لتتعرض لحادث خطير يدخلها في غيبوبة استمرت سبع سنوات كاملة. وعند استفاقتها، تواجه صدمة جديدة بعد أن اكتشفت إصابتها بفقدان جزئي للذاكرة؛ حيث لم تتذكر العديد من المواقف التي مرت بها.
آخر أعمال شيري عادل الدرامية جاءت خلال مسلسل "الوصفة السحرية"، وشارك في بطولته: إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد، العمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيري سالم.
حادث تفقد على إثره الذاكرة بشكل كاملففي حكاية "ديجافو" من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، تجسد شيري عادل دور "مسك"، التي تسافر برفقة زوجها الطبيب الجراح سيف (أحمد الرافعي)، وأثناء مكالمة فيديو مع ابنتهما، تتعرض الأسرة لحادث كبير، وتدخل المستشفى في حالة حرجة، وتخضع لعملية جراحية تنقذ حياتها. لكنها عندما تستفيق، تجد نفسها قد فقدت الذاكرة بشكل كُلِّي، ولا تستطيع تذكر أي شيء، حتى زوجها أو ابنتها أو اسمها الحقيقي.
شيري عادل على الشاشة بمسلسل "أيام" وتعتذر عن "لعدم كفاية الأدلة"يعرض للفنانة شيري عادل حاليًا الجزء الثالث من مسلسل "أيام"، الذي تأجَّل عرضه لعدة سنوات. ويشاركها في البطولة عدد من النجوم، منهم حورية فرغلي، رياض الخولي، أحمد صفوت، سلوى خطاب، محمود حجازي، ندى موسى، من تأليف سماح الحريري، إخراج محمد أسامة، فيما اعتذرت قبل أيام عن بطولة مسلسل "لعدم كفاية الأدلة" لتضارب مواعيد التصوير مع أعمال أخرى ترتبط بتصويرها خلال الأيام المقبلة.
"حين يكتب الحب" فيلم جديد يدخل التصوير قريباًوعلى صعيد السينما، تستعد شيري عادل للمشاركة في بطولة فيلم جديد بعنوان "حين يكتب الحب"، إلى جانب الفنان السوري معتصم النهار في أولى تجاربه السينمائية بمصر، وتشارك في العمل أيضاً نخبة من النجوم، منهم أحمد الفيشاوي، ريم مصطفى، سوسن بدر، جميلة عوض، محسن محيي الدين، سارة بركة، إلهام صفي الدين، نانسي صلاح، وشريف حافظ، الفيلم من تأليف سجى محمد الخليفات، وإخراج محمد هاني.
