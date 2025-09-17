احتفال ملكي مهيب يجمع ترامب بالملك تشارلز وأمير وأميرة ويلز

بدء مراسم "التراجع الضارب" بحضور الرئيس الأمريكي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 09:58 مساءً - خلال زيارة الرئيس الأمريكيإلى المملكة المتحدة عقد كل من أميرة وأميرة ويلز اجتماعًا خاصًا مع الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى، وأفاد قصر كنسينغتون بأن الاجتماع كان ودودًا وحميمًا، وتم انعقاده داخل قلعة وندسور بعد الغداء، ولم يُتم الإفصاح عن أي تفاصيل حول ما تِمَّت مناقشته خلال الاجتماع.أُقيمت مراسم "التراجع الضارب" العسكري بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملك تشارلز. وانضم السير كير ستارمر وزوجته إلى عدد من العسكريين البريطانيين والأمريكيين في الحديقة الشرقية لقلعة وندسور لحضور مراسم "التراجع الضارب". وشارك في العرض فرق مشاة البحرية الملكية، وحرس كولدستريم، سلاح الجو الملكي، مع عزف مزامير وطبول الحرس القديم من فرقة الجيش الأمريكي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها مراسم "التراجع الضارب" خلال زيارة رسمية، ويُقام هذا الاحتفال في موكب حرس الخيالة كل عام في شهر يونيو، حيث يُؤدي التحية أحد أفراد العائلة المالكة.كما شهدت الزيارة أيضًا ركوب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملك تشارلز معًا في العربة الأيرلندية، حيث تُستخدم العربة المغلقة التي تجرها أربعة أحصنة عادةً من قبل الملك البريطاني للانتقال من قصر باكنغهام إلى قصر وستمنستر لافتتاح البرلمان. وسار الموكب على طريقٍ مغلقٍ أمام الجمهور، وشوهد الملك والرئيس الأمريكي منخرطين في محادثة أثناء انطلاق موكب العربةوعلى جانب آخر، وضع الرئيس ترامب والسيدة الأولى إكليلاً من الزهور على ضريح الملكة إليزابيث الثانية. وكان الرئيس الأمريكي وزوجته قد أمضيا وقتًا مع الملكة الراحلة خلال زيارتهما الرسمية عام 2019. وفي أعقاب وفاتها عام 2022، أصدر الرئيس ترامب بيانًا تكريميًا لها.

الملك تشارلز والملكة كاميلا يستقبلان ترامب والسيدة الأولى

وقد حظي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 79 عاماً، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، 55 عاماً، بترحيبٍ عارم من جانب الملك تشارلز والملكة كاميلا، كما تم إطلاق التحية الملكية من الحديقة الشرقية لقلعة وندسور وبرج لندن.ثم اصطحبت أفراد العائلة المالكة البريطانية الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى في موكب عربة عبر أروقة قصر وندسور متجهين نحو القلعة. وجلس الرئيس ترامب بجانب الملك في عربة مغلقة، بينما ركبت الملكة كاميلا إلى جانب السيدة الأولى.كما استقلّ أمير وأميرة ويلز عربة برفقة السفير الأمريكي في بريطانيا وزوجته. كما حضر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، راكبين في عربة واحدة.

وعند الوصول إلى القصر، وقف الرئيس ترامب والسيدة الأولى لمشاهدة عرض عسكريّ من منصة حمراء مرتفعة، إلى جانب الملك تشارلز والملكة كاميلا.

وشاهد أفراد العائلة المالكة وضيوفهم صفوفًا من الحراس يرتدون جلود الدببة في الساحة، وتم عزف النشيد الوطني البريطاني والأمريكي. وعندما انتهى الموكب رسمياً، دخل ترامب والملك تشارلز إلى قلعة وندسور، لتناول الغداء.