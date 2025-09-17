جامعة الملك عبدالعزيز تطلق معرضاً خيرياً لمساعدة الأسر المحتاجة بتوزيع الملابس

عدن - ياسمين عبدالعظيم - دشنت كلية العلوم البيئية وشركة جرين كلوزيت والجمعية السعودية للعلوم البيئية بالتعاون مع الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع بجامعة الملك عبدالعزيز اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، معرضًا خيريًا للملابس بهدف دعم الأسر المحتاجة والمتعففة.

تستهدف المبادرة توزيع أكثر من 1500 قطعة من الملابس على المستفيدين، وذلك ضمن مبادرة لإعادة تدوير ما يزيد عن ثلاثة أطنان من الملابس المستعملة وتحويلها إلى مورد نافع للمجتمع.

أكد المنظمون أن هذه الخطوة تعكس أهمية نشر ثقافة الاستدامة البيئية والعمل الخيري، عبر ربط مفهوم إعادة التدوير بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مما يحقق بُعدًا بيئيًا وإنسانيًا في آن واحد.

وفي سياق متصل، أكد المشرف العام على مبادرة “بيئة صحية مستدامة” سامي عواض السلمي أن المعرض يأتي ضمن مجموعة من البرامج والفعاليات التابعة للمبادرة، الهادفة إلى تعزيز الوعي بأهمية إدارة الموارد بشكل مستدام، إلى جانب تعزيز التكافل الاجتماعي وإبراز دور المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص في خدمة المجتمع.

يتواصل المعرض حتى مساء غد الخميس 18 سبتمبر، بحضور عميد كلية العلوم البيئية الدكتور عادل بن عبدالله القرشي، ويعكس روح البشرية والتكافل الاجتماعي في مجتمعنا.