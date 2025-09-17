العائدون إلى دراما رمضان 2026 بعد غياب سنوات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 05:46 مساءً - تتجه أنظار الجمهور إلى موسم دراما رمضان المقبل 2026، الذي اتضحت ملامحه بشكلٍ كبير خلال الأسابيع الماضية، بإعلان شركات الإنتاج عن تعاقداتها مع نجوم مسلسلاتها. وكشفت هذه التعاقدات على عودة عدد من النجوم إلى المنافسات الرمضانية بعد غيابهم لسنوات قليلة لأسباب مختلفة سواء عدم وجود العروض المناسبة أو الانشغال بأعمال أخرى أو غير ذلك.

هند صبري تعود بعد 4 سنوات

يوسف الشريف يقطع غياب 4 سنوات

هنا الزاهد تدخل منافسات رمضان لأول مرة

ماجد الكدواني مفاجأة الموسم

عودة عمرو يوسف بعد غياب عامين

تتصدر الفنانة هند صبرى قائمة النجوم العائدون على منافسات، حيث تستعد لبطولة مسلسل جديد من تأليف عباس أبو الحسن ويجرى حالياً الاستقرار على سيناريست لكتابة السيناريو والحوار ومخرج للعمل الذى تنتجه شركة united studios، لتسجل حضورها في المنافسات الرمضانية بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمها مسلسل "هجمة مرتدة" بمشاركة أحمد عز عام 2021.أما الفنان يوسف الشريف، الغائب عن الدراما الرمضانية منذ 2021 حين قدم مسلسل "كوفيد-25"، فيعود في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل جديد يعيد من خلاله التعاون مع المؤلف عمرو سمير عاطف، بينما يتولى الإخراج محمود عبد التواب، والإنتاج لشركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ليكون الجمهور على موعد مع عودة مرتقبة للشريف الذي طالما قدم أعمالاً مختلفة خلال السنوات الماضية.الفنانة هنا الزاهد بدورها تعود بعد غياب أربع سنوات عن الدراما الرمضانية منذ مسلسل "النمر" مع محمد إمام عام 2021، حيث تطل في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل كوميدي جديد ينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، من تأليف أحمد عبد الوهاب وإنتاج أمير شوقي ويجري حالياً اختيار مخرج للعمل الذي يسجل أولى بطولات هنا الزاهد في المنافسات الرمضانية بعد تقديمها أكثر من بطولة على المنصات وفى الأوف سيزون.من أبرز المفاجآت في موسم دراما رمضان 2026، تواجد الفنان ماجد الكدواني، الذي يخوض لأول مرة بطولة مطلقة في دراما رمضان من خلال مسلسل "سنة أولى طلاق" الذى تدور أحداثه في إطار إجتماعي لايت، ومن تأليف شيرين دياب وإنتاج أحمد الجنايني، بعدما ارتبط اسم الكدواني في السنوات الأخيرة بالسينما ودراما المنصات، فيما اقتصر ظهوره في رمضان كضيف شرف فقط،.الفنان عمرو يوسف يلتحق هو الآخر بقائمة العائدون إلى السباق الرمضاني بعد غياب عامين كاملين، منذ أن قدم بطولة مسلسل "الكتيبة 101" بمشاركة آسر ياسين في رمضان 2023، حيث تعاقد مؤخراً مع شركة سينرجي على بطولة مسلسل جديد، ما زال قيد التحضيرات، إذ يجري الاتفاق على تفاصيل السيناريو والمخرج تمهيداً لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».