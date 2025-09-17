نيكول سابا تتألق في حفل جماهيري كامل العدد بالقاهرة… وتكريم في ديرجيست وموريكس دور قريبًا

أحيت الفنانة اللبنانية نيكول سابا حفلًا غنائيًا ناجحًا، بحضور جماهيري كامل العدد في نادي “سيتي كلوب” بالقاهرة وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور.

استقبل الجمهور نيكول سابا بموجة من التصفيق؛ لتنطلق في جولة مميزة من أشهر أغانيها الحديثة والسابقة، ليتفاعل الجمهور بالغناء والرقص والتصفيق، كما تفاعلت نيكول مع الجمهور ولبت طلباتهم وغنّت عدد من الأغاني التي طلبها الجمهور.

وتعيش “سابا” حالة من النجاح خلال الفترة الحالية من خلال عدد من الأغاني الجديدة التي أطلقتها والتي تستعد لإطلاقها بالإضافة لإحياء عدد من الحفلات داخل وخارج مصر، كما تستعد لحضور عدد من التكريمات التي حصلت عليها بعد النجاح الهائل خلال موسم رمضان الماضي بدور “رقية العسكري” في مسلسل “وتقابل حبيب” حيث تكرّم خلال الأيام القادمة في عدد من الفعاليات بين مصر ولبنان مثل “دير جيست” و”موريكس دور” بالإضافة إلى تكريمها في مهرجان الغردقة لسينما الشباب.