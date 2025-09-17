هل ستغذي طفرة الذكاء الاصطناعي الاستثمارات الجديدة في الطاقة الحرارية الأرضية؟

انخفض سهم إنفيديا خلال تداولات اليوم الأربعاء بعد إعلان الحكومة الصيني حظر الرقائق الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تنتجها الشركة الأمريكية.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، جنسن هوانغ، إن الولايات المتحدة وبكين "لديهما أجندات أوسع بحاجة إلى تسوية"، وذلك بعد تقارير إعلامية أفادت بأن هيئة تنظيم الإنترنت في الصين أمرت كبرى شركات التكنولوجيا بوقف شراء رقائق الذكاء الاصطناعي من الشركة الأميركية وإلغاء الطلبات القائمة.



وقد فرضت إدارات أميركية متعاقبة قيودًا على وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة، ما دفع بكين إلى الضغط على الشركات المحلية للابتعاد عن الموردين الأميركيين، وهو ما وجّه ضربة إلى شركات رائدة في القطاع مثل "إنفيديا".



ويأتي هذا التقرير بعد أيام قليلة من اتهام بكين للشركة بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار، في تصعيد جديد بالحرب التجارية مع واشنطن، بينما أثار مسؤولون أميركيون مخاوف تتعلق بالأمن القومي خلال محادثات تجارية مع الصين في مدريد هذا الأسبوع.



وذكرت صحيفة فايننشال تايمز، نقلًا عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن "إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين" وجهت شركات من بينها بايت دانس وعلي بابا (9988.HK) بإنهاء اختبارات وطلبات شراء شريحة RTX Pro 6000D.



وقال هوانغ في مؤتمر صحفي بلندن ردًا على سؤال حول هيئة تنظيم الإنترنت الصينية: "لا يمكننا خدمة أي سوق إلا إذا أرادت دولة ما ذلك. أشعر بخيبة أمل مما أراه، لكن لديهم أجندات أكبر يتعين تسويتها بين الصين والولايات المتحدة، وأنا صبور حيال ذلك. سنواصل دعم الحكومة الصينية والشركات الصينية حسب رغبتها."



ولم ترد كل من "علي بابا" و"بايت دانس" و"إدارة الفضاء الإلكتروني" على طلبات "رويترز" للتعليق.



وأشار التقرير إلى أن الحظر الجديد أكثر صرامة من التوجيهات السابقة للمنظمين التي ركزت على شريحة H20، النسخة السابقة من رقائق الذكاء الاصطناعي التي طورتها "إنفيديا" خصيصًا للسوق الصينية.



وكانت شريحة RTX6000D، أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي الموجهة إلى السوق الصينية، قد شهدت طلبًا فاترًا، حيث امتنعت بعض شركات التكنولوجيا الكبرى عن تقديم طلبات شراء، وفق ما ذكرته "رويترز" مطلع الأسبوع الجاري.



وأفادت فايننشال تايمز بأن عدة شركات كانت قد أبدت نيتها لشراء عشرات الآلاف من شرائح RTX Pro 6000D وبدأت بالفعل في اختبارات العمل والتحقق مع موردي خوادم "إنفيديا"، قبل أن تطلب منهم التوقف بعد صدور أوامر "إدارة الفضاء الإلكتروني".



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم إنفيديا في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.9% إلى 169.8 دولار.