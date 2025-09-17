الكشف عن موعد وتعليمات حفل زفاف سيلينا غوميز وبيني بلانكو.. والمكان سري

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 11:16 صباحاً - منذ إعلان سيلينا غوميز وبيني بلانكو خبر خطبتهما، وحديث الصحافة والسوشيال ميديا يدور حول تفاصيل حفل الزفاف من موعد ومكان وقائمة الضيوف، ووسط زخم هذه الأخبار ونشر بعض التفاصيل السرية الخاصة بالحفل الذي يحرص الثنائي على بقائه سرًا، يبدو أن العد التنازلي قد بدأ بالفعل، بعدما تم الكشف من مصادر مقربة عن موعد مزعوم للزفاف.

حفل زفاف سري يقتصر على العائلة والأصدقاء

وفقاً لتقرير نشرته صحيفة The Sun، من مصادر مقربة للنجمة العالمية سيلينا غوميز والمنتج الموسيقي بيني بلانكو، يبدو أن موعد الزفاف سيكون يوم 27 سبتمبر 2025، بمدينة سانتا باربرا في كاليفورنيا.

وحسب التصريحات المنشورة، فإن الحدث سيستمر على مدار يومين، وسيكون مخصصاً للعائلة والأصدقاء المقربين فقط، كما سيتم نقل المدعوّين بسيارات خاصة من فندق الإقامة إلى الحفل دون إخبارهم بمكان حفل الزفاف مسبقًا، حرصًا من غوميز وبلانكو على إبقاء الحفل بعيدًا عن أعين الصحافة.

وكذلك تم الكشف عن مكان إقامة الضيوف، حيث اختار الثنائي فندق El Encanto، وتم استئجاره بالكامل خلال اليومين.

وأكد مصدر مقرب آخر أن غوميز وبلانكو يشعران بالإستياء من تسريب تفاصيل الحدث، خاصةً بعد أن نشرت منذ فترة بعض الصحف أن الحفل سيقام بعض أسابيع في كاليفورنيا، ما دفعهما لاتخاذ تدابير إضافية لضمان خصوصية الزفاف.

وهُناك مناقشات حول منع الهواتف المحمولة خلال الحفل لضمان قضاء وقت بعيد عن الضوضاء والتسريب الرقمي.

قائمة المدعوين على حفل الزفاف السري

سيقتصر حفل الزفاف على العائلة والأصدقاء المقربين، وكذلك على بعض نجوم الفن، ويأتي على رأسهم الصديقة المقربة لغوميز؛ النجمة العالمية تايلور سويفت وشريكها لاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي، وطاقم عمل مسلسل Only Murders in the Building مثل ستيف مارتن ومارتن شورت، وأيضًا النجم العالمي إيد شيران.

حفل توديع العزوبية

والجدير بالذكر أن سيلينا غوميز قضت عطلة وداع العزوبية مع صديقاتها في المكسيك، بينما أقام بيني حفلة وداع عزوبية في لاس فيغاس.

بيني بلانكو وسيلينا غوميز... تعاون موسيقي انتهى بالخطوبة

بدأت معرفة سيلينا غوميز وبيني بلانكو منذ سنوات، بعد تعاونهما في أغنية "I Can't Get Enough" لعام 2019، لكن بدأت علاقتهما العاطفية في يونيو 2023.

في أغسطس 2023، أصدرت غوميز أغنية "Single Soon" التي أنتجها بلانكو، وفي ديسمبر من العام نفسه، أكدت علاقتهما عندما أُعجبت بمنشورات حسابات المعجبين على "إنستغرام" التي تجمعهما؛ حتى أنها علّقت قائلة: "إنه كلّ شيء في قلبي"، ثم تؤكد غوميز أكثر وأكثر على العلاقة عندما ظهرا لأول مرة على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز إيمي 2024 في يناير، وفي الشهر التالي، تحدثت غوميز مع زين لوي من آبل ميوزيك حول علاقتهما.

وفي ديسمبر من العام الماضي، شاركت غوميز، منشوراً عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، تضمن أربع صور تستعرض فيها خاتم الخطوبة الألماسي -الذي يُقدر بمليون دولار- بجلسات مختلفة، بينما كانت الصورة الأخيرة تجمعها بـ بيني بلانكو، وقد أرفقت غوميز في تعليقها على الصور التالي: "الأبد يبدأ الآن".

