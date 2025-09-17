بن أفليك يحوّل حياته مع لوبيز إلى مادّة اعلانيّة…سخريّة تحوّلت الى اهانة

في مفاجأة غير متوقّعة، ظهر الممثّل بن أفليك في إعلان جديد لسلسلة Dunkin’ Donuts إلى جانب شخصيّة تحمل اسم “جنيفر أفليك”، وهذا ما أثار اهتمام الجمهور والنّقّاد على حدّ سواء. الإعلان الّذي يقوم على فكرة “الحياة السّرّيّة”، يلمّح بشكل ساخر إلى جنيفر لوبيز من دون أن تظهر فعليًّا، في قالب كوميدي أثار الكثير من النّقاش عبر الإنترنت.

الإعلان يبدأ بمشهد يجمع أفليك و”جنيفر أفليك” داخل منزل عائلي عادي في ضاحية هادئة، حيث يقومان بأنشطة يوميّة مألوفة. لكن سرعان ما يتضح أنّ حياتهما ليست عاديّة أبدًا، إذ تُزهر حواراتهما بالمواقف الطّريفة والتّعليقات السّاخرة الّتي تُبرز حسّ أفليك الكوميديّ وطبيعة الشّخصيّة الغريبة الأطوار.

الإعلان يسخر بذكاء من ثقافة النّجوميّة، مستغلًّا شخصيّة “جنيفر أفليك” الخياليّة لإثارة فضول الجمهور تجاه العلاقات العاطفيّة الشّهيرة للنّجم. هذا الأسلوب الطّريف أضاف نفحة من الفكاهة والواقعيّة، وهذا ما جعل الحملة مميّزة وسط زحام الإعلانات التّقليديّة.

ومن خلال التلميح إلى جنيفر لوبيز عبر شخصيّة وهميّة، قدّمت Dunkin Donutsحملة دعائيّة معاصرة وواعية ثقافيًّا، تستهدف جمهورًا يحبّ التّفاصيل الماكرة والنّكات الخفيّة.

الجمع بين أفليك وهذه الشّخصيّة المرحة أضفى على الإعلان طابعًا عفويًّا وساحرًا، وسمح له بالنجاح من دون الحاجة إلى ظهور شخصيّات شهيرة من حياته الواقعيّة.

ورغم طابعه الكوميدي الخفيف، يسلّط الإعلان الضّوء على قوّة السّخرية والمحاكاة في الإعلانات الحديثة. فقد نجحت Dunkin’ Donuts في استغلال حسّ الدّعابة والاهتمام العام بحياة أفليك الشّخصيّة لصياغة حملة لا تُنسى، حافظت على حضور العلامة التّجاريّة في دائرة الضّوء، وأشعلت النّقاشات عبر وسائل التّواصل الاجتماعيّ.