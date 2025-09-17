الأميركية تاونسند تعتذر بعد وصفها الطعام الصيني بـ"المجنون"

الرياص - اسماء السيد - شنجن (الصين) : قدّمت لاعبة كرة المضرب الأميركية تايلور تاونسند اعتذارها الأربعاء، وذلك بعد وصفها أطباقا صينية مثل السلحفاة وضفدع الثور، قُدّمت خلال عشاء، بأنها "جنونية"، أثناء مشاركتها في كأس بيلي جان كينغ في الصين.

وكتبت تاونسند في منشور على موقع إنستغرام الثلاثاء "ما هذا بحق الجحيم.. السلحفاة وضفدع الثور، هذا أمر جنوني"، مضيفة في فيديو لاحق "يقتل هؤلاء الناس حرفيا الضفادع، ضفادع الثور. أليست هذه التي تسبب الثآليل والدمامل وما إلى ذلك؟".

ولاقت تصريحات الأميركية انتشارا واسعا على موقع التواصل الاجتماعي الصيني "ويبو" حيث انتشر وسم "لاعبة كرة المضرب الأميركية تهين الطعام الصيني بشكل علني"، وقد سجّلت أكثر من 50 مليون مشاهدة حتى بعد ظهر الأربعاء.

وأدان روّاد "ويبو" وصف اللاعبة للأطباق الصينية، في حين، لجأ البعض منهم إلى تعليقات عنصرية ضدها كونها من ذوي البشرة السوداء.

وتعرّضت منشورات تاونسند الأصلية إلى سيل من التعليقات المنتقدة للاعبة التي عادت واعتذرت عبر إنستغرام الأربعاء "أردت فقط الظهور هنا والاعتذار بصدق من أعماق قلبي".

وتابعت "لم أحظ سوى بتجربة ووقت رائعين هنا. ما قلته لا يعكس ذلك إطلاقا. لا يوجد عذر. سأكون أفضل".