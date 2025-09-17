ميسي يقود إنتر ميامي للثأر من سياتل ساوندرز

الرياص - اسماء السيد - ميامي : سجّل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا وصنع آخر لإنتر ميامي في الفوز على سياتل ساوندرز 3 1 الثلاثاء ضمن الدوري الأميركي لكرة القدم (أم أل أس)، في إعادة لنهائي كأس الرابطتين الأميركية المكسيكية الذي حسمه سياتل (3 0) وشابه شجار بسبب الأوروغوياني لويس سواريس.

قدّم المهاجم البالغ 38 عاما والذي تألق مع برشلونة الإسباني وقاد منتخب بلاده إلى التتويج بكأس العالم 2022، تمريرة حاسمة للإسباني جوردي ألبا في الدقيقة 12، ثم سجّل هدفا في الدقيقة 41، مانحا ميامي تقدما بهدفين نظيفين في الشوط الأول.

وأضاف إيان فراي هدفا ثالثا في الدقيقة 52 مانحا ميامي التقدم 3 0، قبل تقليص سياتل الفارق عبر لاعب الوسط المكسيكي أوبيد فارغاس في الدقيقة 69.

وكان ساوندرز قد أسقط ميامي 3 0 في 31 آب/أغسطس في سياتل، للظفر بلقب كأس الرابطتين الأميركية المكسيكية، قبل نشوب شجار جماعي بصق خلاله سواريس على أحد أعضاء الجهاز الفني للفريق الفائز.

وقال المدرب الأرجنتيني لإنتر ميامي خافيير ماسشيرانو "كان من المهم، إلى جانب الشعور بالسعادة، تحقيق الفوز على منافس قوي حرمنا من فرصة التتويج ببطولة قبل أسبوعين"، مضيفا "فهمنا ذلك بأفضل طريقة. لعبنا المباراة التي كان يجب أن نلعبها".

وعوقب سواريس الذي قدّم اعتذاره قبل أسبوعين، بالإيقاف ست مباريات في النسخة المقبلة من كأس الرابطتين 2026، إضافة إلى إيقافه ثلاث مباريات من طرف رابطة الدوري الأميركي (أم أل أس) بسبب تصرفاته. يُذكر أن الأوروغوياني أتم مباراته الثانية من العقوبة في فوز ميامي إيابا أمام ضيفه سياتل.

وتراجع إنتر ميامي إلى المركز الثامن في ترتيب المنطقة الشرقية بخسارته 0 3 أمام شارلوت السبت، لكن بانتصاره على سياتل، حقق فوزه الرابع عشر مقابل ست هزائم وسبعة تعادلات، رافعا بذلك رصيده إلى 49 نقطة في المركز الخامس، مبتعدا بفارق ثماني نقاط عن فيلادلفيا صاحب المركز الأول في المنطقة الشرقية، مع ثلاث مباريات مؤجلة لميسي وزملائه.

وتابع ماسشيرانو "لدينا سبع مباريات نهائية متبقية، وهدفنا هو الفوز بها جميعها لاحتلال المركز الأول في المنطقة الشرقية".

وأكمل "هذا يرفع سقف التوقعات لدينا، ويدعونا لأن نكون تنافسيين، وأن نكون دائما على أهبة الاستعداد وألا نسترخي".