مونديال طوكيو: ماكلافلين-ليفرون الأبرز وعيد ناصر تتربص

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : تتسلط الأضواء على النجمة الأميركية سيدني ماكلافلين ليفرون المرشحة الأبرز للفوز بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر بمشاركة البحرينية سلوى عيد ناصر، فيما تأمل الفنزويلية يوليمار روخاس في مواصلة كتابة التاريخ بفوزها بذهبية خامسة تواليا في الوثبة الثلاثية، الخميس في بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو.

تقام أربع نهائيات الخميس، في حين يخوض الجزائريان جمال سجاتي وسليمان مولا نصف نهائي سباق 800 م للرجال.

عيد ناصر تحت المجهر

أثار تحطيم ماكلافلين ليفرون في نصف النهائي للرقم القياسي الأميركي الصامد لما يقرب من عقدين، قلق منافساتها.

الطريقة التي سجلت بها بطلة الأولمبياد مرتين في سباق 400 متر حواجز زمنا قدره 48.29 ثانية، تُشير إلى أن الرقم القياسي العالمي للعداءة الألمانية الشرقية ماريتا كوخ البالغ 47.60 ثانية والذي سجلته قبل قرابة 40 عاما (في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1985 في كانبيرا)، قد يكون مُهددا.

لقد أنعشت مشاركة ماكلافلين ليفرون سباق 400 م الذي بات يفتقر للاثارة في السنوات الأخيرة.

قالت ماكلافلين ليفرون ابنة الـ 26 عاما "هذا السباق يمنحني ثقة كبيرة للنهائي".

وأضافت "لم أتوقع أن أجري بهذه السرعة اليوم. لا يزال لديّ المزيد لأقدمه. أشعر بالقوة والحيوية".

رغم ترشيح الاميركية للفوز، لن تستسلم ماريليدي باولينو البطلة الأولمبية المدافعة عن اللقب والحائزة على الميدالية الفضية من باريس، والبحرينية سلوى عيد ناصر، بطلة الدوحة 2019 ووصيف أولمبياد باريس 2024، من دون قتال.

بلغت عيد ناصر نهائي هذه المسافة بعد تصدرها الإثنين تصفيات مجموعتها مسجلة 49.47 ثانية، وذلك رغم ابطاء سرعتها في الأمتار الأخيرة.

انتزعت الميدالية الذهبية في الدوحة في سن الحادية والعشرين بعدما حققت لفة رائعة مسجلة 48.14 ثانية، وهو ثالث أفضل توقيت في التاريخ.

أوقفت عن المشاركة في المنافسات من 30 حزيران/يونيو 2021 إلى شباط/فبراير 2023، بسبب انتهاك قواعد مكافحة المنشطات المتعلقة بفشل تحديد مكان التواجد، لكنها حققت عودة رائعة في أولمبياد باريس وانتزعت الميدالية الفضية.

سجاتي ومولا على أهبة الاستعداد

يأمل الجزائريان سجاتي ومولا اجتياز نصف نهائي سباق 800 م بنجاح.

حجز سجاتي (26 عاما)، الحائز على برونزية أولمبياد باريس وفضية بطولة يوجين، مركزه في نصف النهائي بعدما حلّ ثانيا ضمن منافسات المجموعة الأولى بتسجيله 1:45.01 دقيقة.

سيشارك في المجموعة الثانية الصعبة التي ضمت حامل اللقب الكندي ماركو أروب المولود في السودان، الذي اكتفى بالميدالية الفضية في ألعاب باريس، والشاب البطل الأولمبي إيمانويل وانيونيي (21 عاما).

وتتجدد المواجهة بين مولا والأميركي دونوفان برايزر، صاحب ذهبية بطولة الدوحة 2019، في نصف النهائي، إذ وقعا معا ضمن المجموعة الثانية، بعدما كان الجزائري حلّ ثانيا في المجموعة السابعة للتصفيات بزمن قدره 1:44.77 دقيقة خلف الأميركي الأسرع على الاطلاق (1:44.66 د.).

هودجكينسون المرشحة الابرز

تدخل البطلة الأولمبية البريطانية كيلي هودجكينسون المضمار للمرة الأولى عندما تخوض تصفيات سباق 800 م.

تخلصت هذه العداءة البالغة 23 عاما من لقب الوصيفة في النهائي الأولمبي في باريس العام الماضي، ووصلت إلى العاصمة اليابانية في لباس المرشحة للفوز بلقب بطولة العالم، بعدما تفوقت عليها الكينية ماري مورا قبل عامين في بودابست.

عادت البريطانية وهي أيضا بطلة أوروبا الحالية، إلى المضمار في آب/أغسطس بعد انقطاع دام سنة اثر تعرضها لثلاث إصابات في عضلات الفخذ الخلفية.

تبدو في أفضل مستوى لها، اذ سجلت أسرع زمن هذا العام وهو 1:54.74 دقيقة في لقاء سيليزيا الماسي.

كانت هودجكينسون تأمل في أن تبني على تتويجها باللقب الأولمبي، لكنها أقرت بأنه كان "عاما مليئا بالتحديات" لدرجة أن الفوز باللقب العالمي في طوكيو سيعني أكثر من انتزاع الميدالية الذهبية الأولمبية.

قالت "التحدي الذي واجهته للوصول إلى هنا سيجعله (الفوز) أكثر متعة".

ومع تراجع مستوى مورا، سيكون التهديد الأكبر للعداءة هودجكينسون من شريكتها في التدريب مواطنتها جورجيا هانتر بيل، الحائزة على الميدالية البرونزية الأولمبية في سباق 1500 م، ومن السويسرية الشابة أودري فيرو.

ويشهد السباق مشاركة المغربيتين اسيا رزيقي وسكينة حجي في المجموعتين الأولى والرابعة تباعا، والبحرينية نيلي جيبكوسغي في الثالثة.

روخاس للقب عالمي خامس تواليا؟

سيكون من الصعب إيقاف روخاس في سعيها لتحقيق لقبها العالمي الخامس تواليا، لتعزز بذلك رقمها القياسي في الوثبة الثلاثية.

نالت هذه الرياضية البالغة 29 عاما إعجاب الجماهير بعدما حجزت مقعدها إلى النهائي من محاولتها الأولى، بتسجيلها أفضل رقم لها هذا الموسم وهو 14.49 مترا.

ستضع في اعتبارها، بعد غيابها عن الدفاع عن لقبها الأولمبي بسبب الإصابة، مدى قربها من الهزيمة في بطولة العالم الأخيرة في بودابست، حين انتزعت المعدن الأصفر في وثبتها الأخيرة.

قالت روخاس بعد التأهل "أحب أن أجعل الجمهور يهتز مع كل وثبة".