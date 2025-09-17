طريقة ذكية جديدة تساعد علماء السرطان في تفعيل الأدوية داخل الورم

عدن - ياسمين عبدالعظيم - علاج جديد يستهدف الجهاز المناعي لمحاربة السرطان

بفضل قدرته العالية على التكيَّف، يحمي الجهاز المناعي جسم الإنسان من العدوى والأمراض، واليوم تم تطوير طريقة جديدة تستهدف تفعيل الجهاز المناعي لمحاربة السرطان بشكل أكثر ذكاء.

درس العلماء من جامعة كامبريدج مسارًا داخل الخلايا يعرف باسم “STING”، والذي يعمل كنظام إنذار داخلي لجهاز المناعة. وأظهرت الأدوية التي تنشط هذا المسار نتائج واعدة في العلاج المناعي للسرطان، ولكن واجهت مشكلة في التفعيل في الأنسجة السليمة.

لحل هذه المشكلة، صمم الباحثون نظامًا دوائيًا ذا جزأين يتكون من مكونين غير ضارين، يتفعلان فقط داخل الورم. وتم تصميم النظام بحيث يتفاعل المكونان معًا داخل الورم، ليشكلا مركبًا نشطًا يعمل على تنشيط “STING” بشكل انتقائي داخل الأورام فقط.

ووفقًا للبروفيسور جونكالو برنارديز، الذي قاد البحث، فإن هذا النظام يشبه إرسال طردين آمنين إلى الجسم، لا يتفعلان إلا في البيئة الفريدة للورم، مما يجعله علاجًا فعالًا وآمنًا لمحاربة السرطان. وأظهرت التجارب المعملية نجاح المركب النشط في تفعيل “STING” بتركيزات منخفضة داخل الأورام.

يعتبر هذا الاكتشاف خطوة مهمة نحو تطوير علاجات أكثر دقة وأمانًا لمكافحة السرطان، ويفتح الباب أمام فرص جديدة للعلاجات المناعية المستقبلية.