جامعة طيبة تطلق «منتدى المدينة المنورة للتعليم»

- بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت فعاليات «منتدى المدينة المنورة للتعليم»، تحت رعاية الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، الذي تنظمه جامعة طيبة بالمدينة المنورة خلال الفترة من 15 إلى 16 سبتمبر الحالي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين؛ بهدف تعزيز جودة التعليم والارتقاء بمستويات التميز التنافسي بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت فعاليات «منتدى المدينة المنورة للتعليم»، تحت رعاية الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، الذي تنظمه جامعة طيبة بالمدينة المنورة خلال الفترة من 15 إلى 16 سبتمبر الحالي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين؛ بهدف تعزيز جودة التعليم والارتقاء بمستويات التميز التنافسي بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030. واستهل المنتدى أعماله بورشة عمل بعنوان «جودة التعليم»، تناولت آليات تحسين المخرجات التعليمية وأهمية بناء بيئة تعليمية محفزة تدعم الإبداع والابتكار. كما شهد المنتدى جلسة حوارية موسعة بعنوان «جودة التعليم وفق الميز النسبية والتنافسية والبعد العالمي للمملكة»، التي تطرقت لدور الجامعات ومراكز التقييم والاعتماد في دعم التميز واستعراض التجارب العالمية الناجحة في تطوير التعليم. ويواصل المنتدى جلساته بطرح جلسة حوارية حول «الاستدامة التعليمية وجودة الحياة والشراكات الدولية»، إلى جانب ورشة عمل متخصصة بعنوان «الاستدامة في التعليم». يأتي المنتدى ضمن جهود جامعة طيبة لتعزيز جودة التعليم بوصفه ركيزة أساسية لرفع تنافسية المملكة عالميا، وليكون منصة رائدة لتبادل الخبرات وصياغة توصيات عملية تسهم في تطوير العملية التعليمية في مختلف المراحل.

