«الغطاء النباتي» يدعو المستثمرين لإبداء رغبات الاستثمار في 17 متنزها وطنيا بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، المستثمرين إلى إبداء رغباتهم، في فرص استثمارية نوعية بـ17 متنزها وطنيا، بمنطقة مكة المكرمة، في إطار جهوده؛ لتحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز سياحة الوجهات الطبيعية.

وأوضح المركز أن المواقع المستهدفة تشمل: متنزه الليث الوطني أ، ومتنزه مفتاح الوطني، والمتنزه البيئي بالجموم، ومتنزه البهيتة الوطني الجزء الأول والثاني، ومتنزه خليص الوطني، ومتنزه وادي قنونا الوطني، ومتنزه حلي البري، ومتنزه وادي نعمان الضيقة، ومتنزه حوية نمار الوطني، ومتنزه الطائف الوطني سيسد، والمخيم البيئي بأم السلم 1، ومتنزه وادي الشقرة 2، ومتنزه وادي قديد الوطني، ومتنزه وادي ودغان الوطني، إضافة إلى متنزه رابغ الوطني.

وبين أن مجالات الاستثمار المطروحة تتنوع ما بين التخييم والكرفانات والمطاعم والمقاهي والجلسات ومنافذ مستلزمات الرحلات ورحلات السفاري، ورياضة الهايكنغ ونقاط البيع، مشيرا إلى أن هذه الفرص تأتي ضمن جهود المركز لتمكين القطاع الخاص، من المشاركة في تنمية المتنزهات الوطنية، وتوفير خيارات سياحية وترفيهية مستدامة تلبي تطلعات الزوار وتدعم التنمية البيئية والاقتصادية.

ويعمل المركز على طرح الفرص الاستثمارية طويلة الأمد، إلى جانب الفرص الموسمية؛ بهدف تنمية الغطاء النباتي ودعم أعمال ومشاريع التشجير المتنوعة والمحافظة على الموارد الطبيعية وتحسين جودة الحياة، فضلا عن الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين؛ تحقيقا لمستهدفات مبادرة «السعودية الخضراء» ورؤية المملكة 2030.