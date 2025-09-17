البرنامج الوطني يدعو المنشآت بـ 20 عاملًا لإصدار رخص السكن الجماعي عبر “بلدي”

عدن - ياسمين عبدالعظيم - دعوة من البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد للحصول على رخصة السكن الجماعي عبر منصة “بلدي”

أعلن البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد عن دعوته لجميع المنشآت التي تضم عشرين عاملا على الأقل إلى إصدار رخصة السكن الجماعي عبر منصة “بلدي”. وأكد البرنامج أن إجراءات الحصول على الرخصة ستتم بشكل إلكتروني وبخطوات ميسرة، وفق الاشتراطات والمتطلبات المنشورة في المنصة.

تحسين جودة سكن العمالة وتوفير بيئة صحية مناسبة

وأشار البرنامج إلى أن إصدار الرخصة والالتزام بضوابطها يسهم في تحسين جودة سكن العمالة وتوفير بيئة صحية مناسبة لهم، مما يرفع من مستوى جودة الحياة في هذه المساكن ويعزز الامتثال للاشتراطات البلدية.

عواقب عدم الامتثال للاشتراطات

وأوضح البرنامج أن المنشآت التي لا تلتزم بالحصول على الرخصة ستتعرض للمخالفات النظامية وإيقاف استفادتها من بعض الخدمات الحكومية، مثل خدمات التوسع في التأشيرات ونقل العمالة عبر منصة “قوى”.

جولات ميدانية للرقابة والرصد

وأكد البرنامج على تنفيذ جولات ميدانية للرصد والرقابة على المنشآت لضمان التزامها بالحصول على الرخصة وتطبيق الاشتراطات الخاصة بها، ضمن جهوده لتنظيم وتطوير بيئة سكنية ملائمة للعمالة وتحسين المشهد الحضري ودعم مستهدفات جودة الحياة.

الهدف من البرنامج

يهدف البرنامج إلى الارتقاء بمنظومة السكن الجماعي وتوفير بيئة سكنية مناسبة للعاملين في المملكة، تحقيقًا لمستهدفات برنامج جودة الحياة، والذي يعتبر أحد برامج رؤية المملكة 2030.