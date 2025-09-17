شكرا لقرائتكم خبر «التأمينات الاجتماعية» و«الإنماء» يوقعان اتفاقية لرقمنة شهادات الالتزام البنكي وخطابات إخلاء الطرف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت «التأمينات الاجتماعية» اتفاقية مع مصرف الإنماء، وذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر Money 20/20، المقام في العاصمة الرياض خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر 2025م.

وتهدف الاتفاقية إلى تحسين تجربة المتقاعدين الراغبين في الحصول على منتجات تمويلية من المصرف، من خلال إتاحة خدمات رقمية متكاملة تمكن المصرف من تسجيل بيانات الالتزامات البنكية لعملاء المؤسسة وإيقافها الكترونيا، بما يتوافق مع الضوابط المحددة للخدمات المصرفية، دون الحاجة إلى تبادل المستندات الورقية بين الطرفين (شهادة التزام من المؤسسة - خطاب إخلاء طرف من البنك).

وتأتي هذه الخطوة بهدف رفع مستوى التكامل بين المؤسسة والقطاع المصرفي بما يسهم في تعزيز الشمول المالي في المملكة، وتسعى على ضوء ذلك للتوقيع مع عدد من البنوك والمصارف بما يدعم احتياجات عملائها، ويعكس التزامها بتقديم حلول مبتكرة تدعم جودة الخدمات المالية وتحسن تجربة العميل.

وتعد هذه الاتفاقية امتدادا لجهود التأمينات الاجتماعية في تطوير خدماتها الرقمية وتحسين تجربة العملاء وتعزيز شراكاتها مع القطاع المالي، عبر «شركة مصدر» لحلول البيانات ممكنا تقنيا، بما يواكب التطور التقني في الخدمات المصرفية.