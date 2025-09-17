تحديث توقع سعر الذهب اليوم 17-09-2025

بالرغم من ضعف تداولات سعر الزوج الأخيرة إلا أن تذبذبه فوق الدعم الإضافي المستقر عند 105.90 يشكل عامل أساسي لتحفيز المسار الصاعد من جديد, بنجاح السعر بتجميعه للعزم الإيجابي سيسهل مهمة مهاجمته قريبا للمقاومة الممتدة نحو 107.60 وبتجاوزها سيفتح أمامه باب تسجيل مكاسب جديدة قد تمتد نحو 108.10 و108.75 على التوالي.

أما هبوط السعر دون الدعم الحالي وتقديمه لإغلاق يومي أدناه, سيؤكد ذلك انتقاله للمسار السلبي ليضطر لتكبد العديد من الخسائر بتسلله أولا نحو 105.55 و105.05 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 106.00 و 107.60

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم