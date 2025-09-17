عبير الجندي تشارك جمهورها فيديو لها مع خالد بو صخر قديماً قبل 20 عاماً وآخر حديثاً في 2025 وهكذا تعلّق

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 04:32 مساءً - شاركت الفنانة عبير الجندي جمهورها فيديو قديم لها مع الفنان خالد بو صخر قبل 20 عاماً؛ عندما شاركها العمل بمسلسل "البيوت أسرار"، وفيديو حديثاً أيضاً في 2025؛ عندما شاركها مسلسل "سموم القيظ". الجميل في الفيديو أنّ عبير وخالد كرّرا النص نفسه الذي قالاه بالمسلسل منذ 20 عاماً.

وعلّقت عبير الجندي على الفيديو وكتبت: "صج السنين تركض!! ما بين المقطعين فرق 20 سنة!! مع ولدي الغالي المبدع الخلوق خالد بو صخر".

وكان خالد بو صخر قد نشر قبل أيام صوراً من عمله مع عبير الجندي، وعلّق وقتها قائلاً: "20 سنة بين الصورتين وكأنه أمس، العمر يركض".

وتفاعلت حينها الفنانة عبير الجندي وعلّقت قائلة: "الله يحفظك ويسعدك ويوفقك ولدي الغالي الخلوق خالد".

مسلسلان شارك فيهما عبير وخالد معاً

كان المسلسل الأول الذي جمع عبير الجندي وخالد بو صخر قبل 20 عاماً؛ هو مسلسل "البيوت أسرار"، الذي دارت أحداثه حول مناقشة قضية اجتماعية تُطرح بشفافية وجرأة، حيث يركّز على تصرفات بعض الفتيات بالخروج من المنزل في أي وقت بغياب الرقابة الأسرية، خصوصاً عند تعرف فتاة إلى شاب ونشوء علاقة عاطفية بينهما، لتُسلَّط الأضواء على كشف العلاقات المشبوهة في المجتمع.

وهو من ﺇﺧﺮاﺝ البيلي أحمد، وتأليف عادل الزاهد، وبطولة جاسم النبهان، غازي حسين، عبير الجندي، بدرية أحمد، أميرة محمد، محمد الشطي، سميرة الوهيبي، عبدالله الباروني، مي البلوشي، صادق الدبيسي، وخالد بو صخر.

أما المسلسل الثاني فهو "سموم القيظ"، الذي يتم تصويره الآن ليُعرض في الموسم الرمضاني 2026، وهو من إخراج حسين أبل، وتأليف مشعل الرقعي، وبطولة عبدالرحمن العقل، خالد العجيرب، سمير القلاف، فايز العامر، شهد الياسين، محمد جابر، غرور، سلمى سالم، إبراهيم الزدجالي، لمياء كريم، عبدالله الفريح، نواف النجم، فتات سلطان، خالد بو صخر، فهد باسم، أحمد الهزيم، جنى الفيلكاوي، إسماعيل الراشد، رهف العنزي، وسمية العبدان.

وتدور أحداث العمل في البيئة الكويتية القديمة، حيث يستعرض ملامح الحياة اليومية في الخليج؛ من خلال التركيز على العلاقات الأسرية وتعقيداتها، والضغوط التي يفرضها المجتمع، إلى جانب الصراعات المتولدة بين قيم الأجيال المختلفة.

آخر عمل عُرض لعبير الجندي

كان آخر عمل عُرض للفنانة عبير الجندي هو مسلسل "الطبعة"، الذي يروي تاريخ الكويت، وتحديداً سنة الطبعة عام 1871، حين هبّت عاصفة بحرية على سفن البحارة الكويتيين، أثناء رحلاتهم التجارية في بحر العرب، فتسببت بفقدان مئات الأرواح ودمار كبير، مع تسليط الضوء على يوميات البحارة ومواجهتهم للمخاطر وقدرتهم على الصمود، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد عبدالعزيز الطوالة، وتأليف مشاري حمود العميري، وبطولة غازي حسين، محمد العجيمي، عبير الجندي، أحمد مساعد، عبدالله ملك، وعبدالله الطليحي.

آخر أعمال خالد بو صخر

أما آخر أعمال الفنان خالد بو صخر؛ فكان تصويره كليب "أثق بيه"، وسبقه بطرح أغنية "على كبر".

و آخر أعماله التي عُرضت فهي مسرحية "آخر رحلة"، وهي مسرحية من ﺇﺧﺮاﺝ وتمثيل خالد بو صخر، وتأليف ناصر البلوشي، وبطولة طارق العلي، إسماعيل سرور، هند البلوشي، سعيد الملا، محمد عاشور، عبدالرحمن صابر، نورا بالألف، فيصل السعد، صالح الفيلكاوي، سلطان العلي، محمد الوزير، سعود المطيري، وعلي عيسى.

