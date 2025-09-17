بعد وقوفه أمام الملك تشارلز.. هل خرق الرئيس ترامب البروتوكول الملكي مرة ثانية؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 05:46 مساءً - استقبل منذ قليل أفراد العائلة المالكة البريطانية، المتمثلة في الملك تشارلز، الملكة كاميلا، الأمير ويليام وكيت ميدلتون، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب في قلعة وندسور وسط مراسم استقبال رسمية عسكرية، في ثاني زيارة له كريس للولايات المتحدة منذ عام 2019.

وفي الساعات الأولى لزيارته بريطانيا، واجه الرئيس ترامب انتقادات بسبب البروتوكولات الملكية.

مرور ترامب أمام ملك بريطانيا

في زيارة دونالد ترامب لبريطانيا عام 2019، في حضور الملكة إليزابيث الثانية والأمير تشارلز-آنذاك- وكاميلا، تعرض ترامب لانتقادات واسعة عندما وقف أمام الملكة أثناء تفقد حرس الشرف في ساحة قلعة وندسور، ما وُصف بأنه "انتهاك للبروتوكول". وخرج وقتها مسؤولي قصر باكنغهام عن صمتهم في وقتٍ لاحق وأكدوا أن ما فعله ترامب ليس خطأ ولا يعد انتهاك للبروتوكولات الملكية.

وفي هذه الزيارة، كرر ترامب نفس التصرف أمام ملك بريطانيا، لكن مصادر القصر أصرت مرة أخرى على أن هذا لا يُعد خرقاً للبروتوكول.

الملك تشارلز والملكة كاميلا يستقبلان ترامب والسيدة الأولى



حظي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 79 عاماً، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، 55 عاماً، بترحيبٍ عارم من جانب الملك تشارلز والملكة كاميلا، كما تم إطلاق التحية الملكية من الحديقة الشرقية لقلعة وندسور وبرج لندن.

ثم اصطحبت العائلة المالكة البريطانية الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى في موكب عربة عبر قصر وندسور باتجاه القلعة. وجلس الرئيس ترامب بجانب الملك في عربة مغلقة، بينما ركبت الملكة كاميلا إلى جانب السيدة الأولى.

كما استقل أمير وأميرة ويلز عربة بصحبة السفير الأمريكي ببريطانيا وزوجته، وأيضًا تواجد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في عربة واحدة.

وعند الوصول إلى القصر وقف الرئيس والسيدة الأولى لمشاهدة عرض عسكري من منصة حمراء مرتفعة إلى جانب الملك تشارلز والملكة كاميلا.

وشاهد أفراد العائلة المالكة وضيوفهم صفوفًا من الحراس يرتدون جلود الدببة في الساحة، وتم عزف النشيد الوطني البريطاني والأمريكي. وعندما انتهى الموكب رسمياً، دخل ترامب والملك تشارلز إلى قلعة وندسور، لتناول الغداء.

دونالد ترامب يصف كيت ميدلتون بـ الجميلة

كما استقبل الأمير ويليام Prince William وكيت ميدلتون Kate Middelton الرئيس الأمريكي دونالد ترامب Donald Trump وزوجته ميلانا ترامب Melania Trump، فور وصولهما على متن الطائرة الرئاسية لقصر وندسور، ليبدآ زيارتهما التاريخية للمملكة المتحدة التي تُعد الثانية له كرئيس أمريكي، حيث جاءت الأولى عام 2019 في عهد الملكة إليزاليث.

صافح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا؛ الأمير ويليام وكيت ميدلتون، التي وصفها ترامب بـ "الجميلة" أثناء مصافحته لها، حيث انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الإجتماعي للرئيس وزوجته وهما يصلان وفي استقبالهما أمير وأميرة ويلز، وتبادلوا أطراف الحديث.

وقد ظهرت ميلانيا ببدلة رمادية داكنة أنيقة، مع حذاء بكعب عالٍ من جلد الغزال وقبعة صوفية بنفسجية اللون. بينما اختارت أميرة ويلز فستانًا باللون النبيتي، أكملته بقبعة ودبوس ريش رقيق.

