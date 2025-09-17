البرلمان العربي يستنكر توسيع الاحتلال الإسرائيلي للهجمات العسكرية في قطاع غزة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أدان البرلمان العربي بشدة التوسع الخطير للعمليات العسكرية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وأشار البرلمان العربي إلى أن هذا العدوان الإجرامي يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، ويشكل سياسة إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وفي بيان له اليوم، أكد رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، أن ما يقوم به كيان الاحتلال من تصعيد دموي وحصار ومجاعة ممنهجة يجب أن يوقف فوراً. كما حمل اليماحي المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والحقوقية مسؤولية تحمل كيان الاحتلال المسؤولية عن جرائمه.

وشدد اليماحي على ضرورة توحيد الجهود العربية والإسلامية والدولية لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية. كما دعا إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل عاجل إلى قطاع غزة.

يأتي هذا البيان في ظل استمرار العنف والتوتر في المنطقة، وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين. ويعكس تصريحات رئيس البرلمان العربي القلق العميق حيال تدهور الوضع الإنساني في غزة وضرورة اتخاذ إجراءات فورية لوقف العنف والعدوان.

لذلك، يجب على المجتمع الدولي التحرك الفوري والحازم لوقف العنف والمجازر في غزة، وحماية الشعب الفلسطيني وضمان حقوقه المشروعة وسلامته.