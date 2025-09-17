تأجيل الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الملك خالد ومدارس تعليم عسير

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت جامعة الملك خالد والإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، عن تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جميع كليات الجامعة بالمقر الرئيس والمحافظات، وكذلك في جميع مدارس تعليم عسير الواقعة ضمن نطاق الإنذار الأحمر.

تم اتخاذ هذا القرار استنادًا إلى التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلبة والهيئة التعليمية والإدارية.

وبناء على ذلك، يُعلن عن تعليق الدراسة في الأماكن التالية: أبها، خميس مشيط، أحد رفيدة، المجاردة، بارق، رجال ألمع، محايل، العرين، النماص، بلقرن، تنومة، الحرجة، الفرشة، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، البرك، والقحمة. يُشمل التعليق المدارس الصباحية والمسائية ومدارس التعليم المستمر.

من جانبها، أوضحت الجامعة أن الدراسة ستكون عن بُعد عبر نظام البلاك بورد لطلابها ومنسوبيها ومنسوباتها. بينما أكدت إدارة تعليم عسير أن العملية التعليمية ستتواصل افتراضيًا عبر منصة مدرستي لجميع الطلاب والطالبات، إضافة إلى منسوبي ومنسوبات المدارس.