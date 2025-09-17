دوري أبطال أوروبا: البديل السوبر فلاهوفيتش يجنب يوفنتوس السقوط أمام دورتموند

الرياص - اسماء السيد - تورينو (إيطاليا) : جنب البديل السوبر الصربي دوشان فلاهوفيتش فريقه يوفنتوس الإيطالي السقوط على أرضه أمام بوروسيا دورتموند الألماني لأول مرة منذ 1995، وذلك بتقليصه الفارق في الوقت بدلا من ضائع ثم تمريره كرة هدف التعادل 4 4 الثلاثاء في الجولة الأولى من دور المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

في مواجهة أعادت إلى الأذهان خصومة التسعينات بين الفريقين، بدا دورتموند في طريقه الى تحقيق فوزه الأول على "السيدة العجوز" في تورينو منذ تشرين الثاني/نوفمبر 1995 حين تغلب عليه 2 1 في دور المجموعات لهذه المسابقة التي أحرز الفريق الألماني لقبها مرة واحدة عام 1997 بفوزه في النهائي على يوفنتوس بالذات 3 1 حين رد اعتباره من خسارة نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 1993 ثم نصف نهائي المسابقة ذاتها عام 1995.

وبعد شوط أول سلبي، تقدم دورتموند على مضيفه ثلاث مرات، والأخيرة بفارق هدفين، لكن فلاهوفيتش قلص الفارق بهدفه الشخصي الثاني بعد دخوله بديلا، ثم مرر كرة هدف التعادل الذي سجله الإنكليزي لويد كيلي.

وكانت مواجهة الثلاثاء الأولى بين الفريقين منذ موسم 2014 2015 حين خرج يوفنتوس منتصرا ذهابا وإيابا 2 1 و3 0 في الدور ثمن النهائي من دوري الأبطال، وبدأها الفريق الإيطالي ضاغطا وكان قريبا من افتتاح التسجيل بعد 4 دقائق بتسديدة رائعة للفرنسي كيفرين تورام من خارج المنطقة لكن الحارس السويسري غريغور كوبيل تألق في الدفاع عن مرماه.

لكن أداء عملاق تورينو تراجع بعد ذلك قبل أن يستفيق ويختبر حظه بتسديدة من مشارف المنطقة للكندي جوناثان ديفيد علت العارضة بقليل (32)، أتبعها البلجيكي لويس أوبيندا بمحاولة تصدى لها كوبيل (39).

وفي بداية الشوط الثاني، كاد دورتموند أن يتقدم لكن الحظ عاند ماكسيميليان باير بعدما ارتدت محاولته من القائم الأيسر (51)، إلا أن الفريق الألماني عوض هذه الفرصة عبر كريم أدييمي الذي وصلته الكرة عند مشارف المنطقة، فتقدم بها ثم أطلقها أرضية على يسار الحارس ميكيلي دي غريغوريو (53) الذي اضطر للتدخل ببراعة لحرمان الغيني سيرهو غيراسي من هز شباكه للمرة الثانية (57).

وبهدف رائع من كرة قوسية أطلقها من خارج المنطقة، أدرك التركي كينان يلديز التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 64، لكن الفرحة لم تدم سوى ثوان معدودة إذ أعاد فيليكس نميشا التقدم لدورتموند بتسديدة رائعة من خارج المنطقة على يسار دي غريغوريو (65).

إلا أن الرد الإيطالي جاء سريعا أيضا عبر البديل فلاهوفيتش الذي وصلته الكرة من يلديز بتمريرة متقنة، فتقدم بها قبل أن يسددها على يمين كوبيل (68).

وبعد خطأ في استخلاص الكرة من تورام، استعاد دورتموند التقدم عبر البرازيلي يان كوتو الذي استفاد من هفوة الفرنسي وتقدم داخل منطقة الجزاء قبل أن يسددها في الشباك من زاوية صعبة جدا (74).

وكان يلديز قريبا من إدراك التعادل مجددا بتسديدة قوية من مشارف المنطقة لكن كوبيل تدخل بمساعدة القائم الأيمن لإنقاذ فريقه (80).