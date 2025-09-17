نجوم وتر حساس 2 يتحدثون عن مفاجآت جديدة بالمسلسل قبل عرضه

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 04:32 مساءً - كشف نجوم الجزء الثاني من مسلسل "وتر حساس" عدد من المفاجآت التي تحملها الشخصيات التي يُقدمونها، والتطورات التي تطرأ عليها، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق العمل، حيث سيُعرض اعتبارًا من يوم 21 سبتمبر الجاري.

محمد علاء: "رشيد" سيكتشف حقائق مؤلمة في الجزء الجديد

وقال الفنان محمد علاء، الذي يُجسد شخصية "رشيد": "إنّ رشيد في الجزء الثاني سيتكشف حقائق مؤلمة كانت خفية عنه طوال أحداث الموسم الأول، ولسنواتٍ طويلة جدًا، الأمر الذي سيدفعه لإبراز جزءٍ مخفي بداخله"، فهل تميل الشخصية إلى الشر والانتقام؟.

وأوضح أنّ "رشيد" في الجزء الأول كان محدود العلاقات نوعًا ما، لكن في الجزء المرتقب ستشهد الشخصية المزيد من الوضوح والصراحة، محمسًا الجمهور للحلقات الجديدة بقوله: "رشيد السنة دي مختلف جدًا، وهناك مفاجآت غير متوقعة".

إنجي المُقدم: تجربة السجن تترك أثرها بداخل "كاميليا"

الفنانة إنجي المُقدم، التي تُجسد شخصية "كاميليا" الزوجة السابقة لـ"رشيد"، أكدت في حوارٍ مع منصة "يانغو بلاي"، أنّ الشخصية سيطرأ عليها مفاجآت وتطورات عديدة بالتزامن مع الحلقات الأولى من الجزء الجديد لـ"" خاصة بعد خروجها من السجن.

وقالت إنجي المُقدم، إنّ تجربة السجن ليست سهلة إطلاقًا، وبالطبع تركت أثرًا كبيرًا بداخلها، والجمهور سيكتشف تلك التغييرات مع تتابع الحلقات، فضلًأ عن وجود جانب إنساني جديد، لم يظهر مع الجزء الأول"، متابعة: "طبعًا كاميليا هي هي، عندها الغاية تبرر الوسيلة، وست ذكية وقوية وعندها حيلة.. ده مش هيتغير، لكن هنشوف جوانب إنسانية وتغييرات كبيرة حياتها، وهنشوف تطورات جديدة".

غادة عادل: الجمهور يميل لمتابعة قصص الخيانة والصدمات

خيوط معقدة للعلاقات الإنسانية

الفنانة غادة عادل التي تنضم للجزء الجديد، وتُجسد شخصية "فريدة القاضي" زوجة "رشيد" وتدخل في مواجهات مع ماضٍ لم تكن جزءاً منه، قالت إنّ هذه النوعية من المسلسلات تحظى باهتمامٍ بالغ من قبل الجمهور، مما ينعكس على حجم التفاعل ونسب المشاهدات، متابعة: "أنا كنت سمعت كتير جدًا عن الجزء الأول وعرفت النجاح الكبير اللي حققه من تفاعل الناس مع الأحداث، ولما اتفرجت عليه، عجبني أوي خصوصًا الأحداث المتعلقة بالخيانة والصدمات، والست اللي بتخطف الراجل من امرأة أخرى، والمكائد اللي بتحصل، إحنا بنحب نشوف النوعية دي جدًا".

ويعود العمل في موسمه الجديد، والمُقرر عرضه عبْر منصة "يانغو بلاي"؛ ليستكمل كشف الخيوط المعقدة للعلاقات الإنسانية: الغيرة، الخيانة، الانتقام، الحب، العائلة والصداقة؛ للتواصل مع جمهور واسع على مدار 45 حلقة.

وتبدأ أحداث الجزء الثاني من "وتر حساس" بعودة "رشيد"، الذي يجسده محمد علاء، إلى وطنه ساعياً لاستعادة مكانته داخل العائلة، من خلال الزواج من ابنة عمه "فريدة"، التي تؤدي دورها غادة عادل. ومع مرور الوقت، تكتشف فريدة أسرار صراع قديم بين زوجها ووالدها؛ فتشتعل الخلافات داخل العائلة. وتزداد الأحداث توتراً مع خروج كاميليا، التي تقدّمها إنجي المقدم، من السجن؛ لتتحول القصة إلى مواجهة تمزج بين الحب والانتقام.

أبطال مسلسل "وتر حساس 2"

وينضم إلى أبطال الجزء الثاني من المسلسل، النجمة غادة عادل، بالإضافة إلى نجوم الجزء الأول: محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، وتميم عبده. كما يشهد الموسم الثاني انضمام أربعة نجوم جدد: كمال أبورية، محمد محمود عبد العزيز، رانيا منصور، وإلهام وجدي. ويشارك أيضاً في العمل نخبةٌ من الفنانين الذين أسهموا في نجاح الجزء الأول. المسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

