كيف احتفلت نوال بيوم ميلاد ابنتها حنين وماذا قالت لها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 04:32 مساءً - احتفلت الفنانة نوال بيوم ميلاد ابنتها "حنين" بطريقتها الخاصة، حيث نشرت صورة لها مع ابنتها عبر حسابها على إنستغرام، وعلّقت قائلة: "اليوم عيد ميلاد قلبي، يعني عيد ميلاد حنين حبيبتي، وروحي وقلبي، كل عام وأنتِ بخير يا روحي، عسى الله يحفظك ويوفقك وين ما تروحين، ويخليك لي يا بعد أمك. أحبك أكثر من نفسي".

تفاعل النجوم مع منشور الفنانة نوال

تفاعل متابعوها مع كلماتها، متمنين لابنتها عاماً سعيداً. كما شاركتها هذه اللحظات الفنانة شجون الهاجري وهنّأتها بقولها: "كل عام وانتوا بألف خير وصحة وعافية وسرور وحب، الله يحفظها ويخليها لكِ يا رب، وتشوفينها بأعلى المراتب".

وكتبت لها الفنانة شيماء سبت: "حبيبتي، العمر كله، وربي يفرحك فيها عروس". فيما علّق الإعلامي ياسر العيلة قائلاً: "كل عام وحنين بخير، وعقبال ما تفرحي بها يا رب". أما الفنانة هدى حسين فكتبت: "كل عام وحنين الحلوة بخير، بوجود ماما وبابا، الله يخليكم لبعض".

من الجدير بالذكر أن الفنانة نوال كانت قد عقدت قرانها على الملحن الكويتي مشعل العروج في 4 مارس 2009، وأثار خبر زفافهما حينها ضجة إعلامية كبيرة في الشارع الكويتي، إذ كانت تلك المرة الأولى التي يرتبط فيها شخصان من الوسط الإعلامي والفني. وفي 17 سبتمبر 2010، رُزقت نوال بابنتها الأولى التي أسمتها "حنين".

آخر أعمال الفنانة نوال

كانت آخر أعمال الفنانة نوال طرحها ميني ألبوم بعنوان "أنا والصيف"، وتضمّن ثلاث أغنيات، جاءت كالتالي:

"وسط جدة" من كلمات الشاعر الغنائي عبد الله الملحم، وألحان مشعل العروج، وتوزيع موسيقي د. عدنان عبد الله.

"ما أجملك" من كلمات الشاعر الغنائي بدر بورسلي، وألحان مشعل العروج، وتوزيع موسيقي جيهون.

"ما هو وقتك" من كلمات الشاعر الغنائي سعود النايف، وألحان فيصل المحمد، وتوزيع موسيقي عمر صباغ.

وقد نشرت نوال آنذاك بوستر الألبوم، وكتبت: "شكراً لكل من شاركني في إنتاج الميني ألبوم من ملحنين، شعراء، موزعين، ومهندسي صوت، والشكر موصول لشركة روتانا، وعلى رأسهم أخي سالم الهندي، أتمنى تعجبكم الأغاني وتحبونها".

