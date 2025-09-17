سعر سهم جرير (4190) يقفز ارتفاعاً – توقعات اليوم – 17-09-2025

اكتسى سعر سهم جرير (4190) باللون الأخضر على مستوياته اللحظية الأخيرة، ليهاجم مستوى المقاومة المحوري 13.00 ريال، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً في ذلك بزيادة ملحوظة بأحجام التداول ما يشير إلى قوة تلك المكاسب من الناحية الفنية، ويعزز من سيناريو تمديد ارتفاعاته الأخيرة، خاصة في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 13.00 ريال، ليستهدف بعدها أولى مستويات المقاومة عند سعر 13.40 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد