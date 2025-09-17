تحديث توقع سعر الفضة اليوم 17-09-2025

فقد سعر الغاز مؤخرا العزم السلبي باندفاع مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 80 ليجبره ذلك على تأجيل الهجوم السلبي وتشكيل بعض الموجات التصحيحية الصاعدة ليستقر من خلالها قرب 3.120$.

نود التذكير بأن السيناريو الرئيسي الهابط سيبقى قائم بالاعتماد على ثبات المقاومة الممتدة نحو 3.240$ ليدعونا ذلك لانتظار تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي ليمكنه ذلك بتجديد المحاولات السلبية والتي ستستهدف بشكل أولي لمستوى 2.940$ و2.820$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.940$ و 3.200$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات المقاومة