محللو Bitfinex: بيتكوين عالقة عند مقاومة 116 ألف دولار حتى يتم “استعادتها بشكل حاسم”

تام شمس - الأربعاء 17 سبتمبر 2025 02:57 مساءً - قال محللو Bitfinex إن بيتكوين قد ثبتت مقاومة جديدة حول مستوى 116,000 دولار، ومن غير المرجح أن يتغير هذا الوضع ما لم تستعيد العملة زخمها مجددًا.

ومع ذلك، هناك محركان محتملان في الأفق قد يساعدان على تعزيز سعر بيتكوين (BTC).

وجاء في تقرير صادر يوم الثلاثاء:

"يتداول BTC الآن عند الحد العلوي للنطاق بالقرب من 116,000 دولار، والذي يظل مقاومة حتى يتم استعادته بشكل حاسم."

وأضاف التقرير أن زخم بيتكوين قد تلاشى منذ أن سجلت أعلى مستوى تاريخي عند 124,100 دولار في 14 أغسطس، وأن سعرها انخفض إلى ما دون تكلفة الشراء للمستثمرين الجدد الذين دخلوا السوق قرب القمة، أي ضمن نطاق 108,000 – 116,000 دولار.

وبحسب بيانات CoinMarketCap، يتداول سعر بيتكوين عند 116,370 دولارًا وقت النشر.

بيتكوين ترتفع بنسبة 4.34% خلال الأيام السبعة الماضية. المصدر: CoinMarketCap

انقسام حول تأثير قرار الفيدرالي

جاء الارتفاع الطفيف خلال الأسبوع الماضي قبيل إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن قراره بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء، حيث يقدر المشاركون في السوق احتمال خفضها بمقدار 25 نقطة أساس بنسبة 96.1%، وفقًا لأداة CME FedWatch.

لكن هناك انقسامًا بين المحللين حول كيفية تفاعل سعر بيتكوين مع القرار. فقد اعتبر توم لي، الشريك المؤسس لشركة Fundstrat، أن خفض الفائدة للمرة الأولى هذا العام قد يكون بمثابة حافز لبيتكوين وإيثريوم (ETH) لتحقيق "قفزة هائلة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة."

في المقابل، كان آخرون أكثر تشككًا. فقد قال المحلل Ted إنه واثق من أن الفيدرالي سيخفض الفائدة، لكنه أشار في منشور على X يوم الثلاثاء إلى أن بيتكوين قد تهبط أولًا إلى 104,000 دولار قبل الارتداد، أو حتى إلى 92,000 دولار قبل الصعود نحو مستوى قياسي جديد.

وعادةً ما يُنظر إلى خفض أسعار الفائدة على أنه أمر إيجابي للأصول عالية المخاطر، إذ تصبح الاستثمارات التقليدية مثل السندات والودائع أقل جاذبية. ومع ذلك، يحذر المحللون من احتمال تراجع الأسعار بعد هذه الأحداث الصعودية إذا كان السوق قد استوعبها مسبقًا.

وبشكل عام، يظهر انقسام في معنويات السوق، إذ سجل مؤشر الخوف والطمع للعملات المشفرة قراءة "محايدة" عند 53 يوم الأربعاء.

الربع الرابع قد يكون محفزًا صعوديًا

هناك أيضًا محفز آخر يترقبه المستثمرون مع بداية الربع الرابع من عام 2025 في 1 أكتوبر، وهو الربع الذي يُعتبر تاريخيًا الأفضل أداءً لبيتكوين، حيث بلغ متوسط العائد خلاله 85.42% منذ عام 2013، وفقًا لـ CoinGlass.

وفي السياق ذاته، قال محللو Bitfinex إن ثقة حاملي بيتكوين على المدى الطويل لا تزال قوية، مشيرين إلى أن موجة البيع الأخيرة التي دفعت بالسعر إلى 107,400 دولار في الأول من سبتمبر كانت مدفوعة بشكل أساسي من المستثمرين الذين اشتروا خلال الأشهر الستة الماضية.

وأضافوا:

"تشير هذه الديناميكية إلى أن المستثمرين الذين راكموا مراكزهم خلال التصحيح بين فبراير ومايو استغلوا الارتداد الأخير للخروج بمكاسب، مما خلق رياحًا معاكسة كبيرة أمام استمرار الزخم الصعودي."