المدعي العام في واشنطن يرفع دعوى ضد Athena Bitcoin بسبب رسوم خفية مزعومة

تام شمس - الأربعاء 10 سبتمبر 2025 12:33 مساءً - رفع مكتب المدعي العام في العاصمة الأميركية واشنطن (DC) دعوى قضائية ضد شركة Athena Bitcoin المشغّلة لأجهزة الصرّاف الآلي للعملات المشفرة، متهماً إياها بفرض رسوم غير مُعلنة على الإيداعات التي كانت تعلم أنها مرتبطة بعمليات احتيال، وبفشلها في وضع حماية كافية ضد الاحتيال.

واتهم المدعي العام براين شوالب يوم الاثنين الشركة بأن 93% من الإيداعات التي تمت عبر أجهزة Athena خلال أول خمسة أشهر من تشغيلها كانت "نتيجة مباشرة لعمليات احتيال"، منتقداً سياسة الشركة التي تمنع رد الأموال والتي قال إنها تحرم الضحايا من استرداد الرسوم غير المعلنة وخسائر الاحتيال.

وقال شوالب:

"تعلم Athena أن أجهزتها تُستخدم بالدرجة الأولى من قِبل المحتالين، لكنها تختار غضّ الطرف حتى تتمكن من الاستمرار في جني رسوم معاملات خفية ضخمة".

يأتي ذلك وسط حملة أوسع ضد أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، حيث أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن ما يقارب 11,000 شكوى تتعلق بالاحتيال صدرت من هذه الأجهزة في عام 2024، بإجمالي خسائر تجاوز 246 مليون دولار. وقد فرضت 13 ولاية على الأقل، بينها أريزونا وكولورادو وميشيغان، حدوداً للمعاملات بهدف الحد من مخاطر الاحتيال عبر أجهزة الكريبتو.

ولم ترد Athena على طلب للتعليق حتى وقت النشر.

Athena متهمة بجني مئات الآلاف من الرسوم الخفية

في وثائق المحكمة، اتهم مكتب المدعي العام الشركة بفرض رسوم على المستهلكين تصل إلى 26% لكل معاملة من دون "الإفصاح عنها بوضوح في أي مرحلة من العملية".

وقال المكتب إن Athena ضللت المستخدمين من خلال الإشارة إلى "هامش خدمة المعاملات (Transaction Service Margin)" في شروط الخدمة بدلاً من كلمة "رسوم".

واتُهمت الشركة بممارسة أنشطة تجارية خادعة وغير عادلة، وانتهاك القوانين التي تهدف إلى حماية البالغين المستضعفين وكبار السن من سوء المعاملة والإهمال والاستغلال المالي.

وبحسب مكتب المدعي العام، يُزعم أن Athena "احتفظت بمئات الآلاف من الدولارات كرسوم غير معلنة" من ضحايا الاحتيال، كثير منهم من الفئات المستضعفة أو من كبار السن، وذلك خلال أول خمسة أشهر من عملها في واشنطن بين مايو وسبتمبر 2024.

وكان متوسط عمر الضحايا 71 عاماً، فيما بلغ متوسط الخسارة لكل معاملة 8,000 دولار، وفقاً للوثائق. وادعى المكتب أن أحد سكان واشنطن خسر 98,000 دولار نتيجة عملية احتيال تمت عبر جهاز Athena.

كما اتهم المكتب الشركة بوجود "إشراف غير فعّال"، ما خلق "قناة غير مراقبة لمعاملات احتيالية دولية غير مشروعة".

وجاء في الدعوى:

"سمحت Athena بالمعاملات التي أُجبر فيها الضحايا أو ضُللوا أو تم التلاعب بهم لإيداع مدخرات حياتهم في أجهزتها تحت ذرائع احتيالية واستفادت منها".

نصائح لتجنب الاحتيال عبر أجهزة الكريبتو

قال شوالب إن على مستخدمي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة تجنب إرسال الأموال إلى أشخاص لم يقابلوهم من قبل، خصوصاً إذا كان التواصل معهم تم بطريقة عشوائية.

غالباً ما يقدم المحتالون أنفسهم كفنيي دعم في الكريبتو، مدعين أن أموال الضحية قد تكون في خطر، أو كمتداولين يعدون بتحقيق أرباح كبيرة بمخاطر شبه معدومة.

وأوصى المكتب بعدم الاستجابة لمثل هذه الطلبات العشوائية، والتواصل مع الجهة أو الشخص الذي يُدّعى تمثيله عبر القنوات الرسمية فقط.

يوجد حالياً نحو 26,850 جهاز صراف آلي للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، وفقاً لبيانات CoinATMRadar. وتستحوذ شركة Bitcoin Depot على أكبر حصة منها بنسبة 27.6%، تليها CoinFlip بنسبة 13.6%، وAthena بنسبة 13%.

حصة أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة حسب المشغّل في الولايات المتحدة. المصدر: CoinATMRadar

فضائح الرسوم الخفية متجذرة في القطاع المصرفي

عدم الإفصاح عن الرسوم، كما يتهم المدعي العام في واشنطن، يُعد مشكلة متكررة تاريخياً في القطاع المصرفي.

ففي أبريل، أمرت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) بنك Discover بإعادة نحو 1.2 مليار دولار من الرسوم التي فرضها بشكل زائد على العملاء.

وفي ديسمبر 2022، تم تغريم Wells Fargo بمبلغ 3.7 مليار دولار بعد أن تبين أنه فرض رسوماً وفوائد غير قانونية على الرهون العقارية.

كما أُمر Bank of America في عام 2023 بدفع أكثر من 250 مليون دولار بسبب فرض "رسوم زائفة".