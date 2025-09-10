محمد عبد الرحمن لـ"الخليج 365" في العرض الخاص لفيلم "ماما و بابا": الجمهور السعودي متذوق للفن.. والحراك الفني بالسعودية ملحوظ

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 03:58 مساءً - تواجد الفنان محمد عبد الرحمن المشهور بـ"توتا" في السعودية، وتحديداً بالعاصمة الرياض، أمس الثلاثاء بـ فوكس سينما سنشري كورنر؛ وذلك لحضور العرض الخاص لفيلم "ماما وبابا" وسط جمهور ومحبي السينما.

وقال محمد عبد الرحمن لـ"الخليج 365": "سعيد اليوم جداً لتقديم العرض الخاص لفيلم ماما وبابا، بالسعودية وبالرياض تحديداً، وأتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور السعودي؛ لأن رأي الجمهور السعودي يهمني، فهو متذوق للفن بشكل جيد ويفهم معنى الضحكة والبسمة، وإن شاء الله نكون قد قدمنا لهم عملاً جميلاً يحترم عقولهم".

ورفض محمد عبد الرحمن الإفصاح عن المواقف الطريفة التي صادفته بالعمل وقال: "المواقف الطريفة كثيرة داخل الفيلم لو تحدثت عنها فسأقوم بحرق الفيلم؛ لذلك أطلب من الجمهور ومحبي السينما أن يشاهدوا الفيلم ليروا بأنفسهم هذه المواقف الطريفة ويحكموا عليها أيضاً، فرأيهم يهمنا جداً".

محمد عبد الرحمن يعترف بحب للسعودية

حراك فني سعودي

واعترف الفنانبحبه للسعودية قائلاً: "أحب السعودية وأحب زيارتها، وأشعر كلما أزورها كأنني في بلدي وسط أهلي، وهي جميلة وشعبها يرحب بالجميع وكريم ومرحاب".وعند سؤالنا له عن رأيه بالسينما السعودية بعد أن عُرضت أفلاماً كثيرة بمهرجانات عالمية، قال: "هنالك حراك فني بالسعودية ملحوظ، وأعتقد أنه يدعو للفخر، وآخر فيلم سعودي شاهدته هو فيلم "إسعاف" للفنان إبراهيم الحجاج، وكذلك الآن يُعرض فيلم سعودي جميل بعنوان "القيد" للفنان يعقوب الفرحان. وأنا متابع جيد لما يُقدم من أعمال سينمائية سعودية، وأتمنى لهم التوفيق، وشاهدت أفلاماً على منصات جميلة، ودائماً أتمنى لهم التقدم وللوطن العربي أيضاً".

وعن جديده القادم كشف محمد عبد الرحمن قائلاً: "لديَّ عدد من النصوص السينمائية في طور القراءة، وكذلك أحضر وأقرأ نصاً لمسلسل سيُعرض بمشئية الله في رمضان".

فيلم "ماما وبابا" وأبطاله

خاص لسيدتي.. الفنان #محمد_عبد_الرحمن: سعيد بافتتاح فيلم "ماما وبابا" في السعودية وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور السعودي pic.twitter.com/1fCSP8BY4d — مجلة سيدتي (@sayidatynet) September 10, 2025

من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد القيعي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ وفكرة رحمة فلاح، ومن بطولة: الفنان محمد عبد الرحمن، ياسمين رئيس، وئام مجدي، حنان يوسف خديجة أحمد، محمد المحمدي، سامي مغاوري. — مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)

