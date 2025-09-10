القبض على ممثل مصري بسبب مقطع فيديو.. ما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 05:11 مساءً - ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على الفنان محمد فاروق شيبا قبل ساعات، بعد ظهوره في مقطع فيديو على منصات التواصل الإجتماعى، زعم من خلاله بتوجهه للسجل المدنى لتجديد البطاقة، إلا أنه فوجئ بوجود غرامة مالية لكونه متوفى منذ 3 أشهر.

سبب القبض على محمد فاروق شيبا

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيانٍ صحفي، أنّه تبين عدم صحة ادعاءات، لذا صدر قرارًا على الفور بضبطه، وبمواجهته أفاد بأن المقطع المشار إليه تمثيلى، ويعد محاكاة صوتية لمقطع فيديو آخر تم نشره بتاريخ سابق، موضحًا أن السبب الرئيسي وراء نشر ذلك المقطع عبر حساباته الشخصية على منصات التواصل الاجتماعى، يرجع إلى تحقيق نسب مشاهدة عالية، لذا تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

آخر أعمال محمد فاروق شيبا

يذكر أنّخاض مؤخرًا تجربة فنية جديدة ولأول مرة في مشواره الفني، حيث عُرض له فيلم الفانتازيا "فار بـ7 أرواح" الذي قام بتأليفه وليس كممثل، حيث حقق 2.5 مليون جنيه، لـ21.3 ألف تذكرة مباعة، وذلك في مدة 7 أسابيع كاملة.

"فار بـ 7 ترواح" بطولة الفنان سليمان عيد، الذي رحل عن عالمنا بالتزامن مع عرض الفيلم في السينمات، كما شارك في بطولته: أحمد فتحي، إدوارد، ندا موسى، ويزو، فرح الزاهد، لينا صوفيا، محمد لطفي، محمد رضوان، علاء مرسي، أوتاكا، إبراهيم السمان، شريف حسني، محمود حافظ، محمد الصاوي، طاهر أبو ليلة، نجم الغناء الشاب مصطفى عنبة، دنيا جمعة، والفيلم من سيناريو وحوار محمد فاروق شيبا، وإخراج شادي علي.

ويظهر سليمان عيد، في هذا الفيلم، بدور شخص متوفى وجثته هي محور القصة، حيث تظهر للشخصيات المشاركة في الفيلم وتكون عبئاً على كل شخص تقابله، فمنهم الذي يستغل الجثة في أمور معينة والبعض الآخر يهرب منها.

