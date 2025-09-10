بين الكوميديا والرعب.. نسرين أمين تجسد دور صحفية في فيلمين متتاليين

"ريد فلاج".. كوميديا عن الحب والثقة بين الأزواج

"جبل الحريم".. دراما نسائية بطابع رعب وتشويق

"بيج رامي".. أحدث أفلام نسرين أمين قريباً في السينما

تقدم الفنانةشخصية الصحفية فيخلال فيلمين جديدين، الأول انتهت من تصويره قبل أشهر والثاني تعمل على تصويره في الوقت الحالي، حيث تُظهر نسرين الشخصية بشكل مغاير في العملين، الأول في إطار كوميدي خفيف يرصد مفارقات الحياة اليومية، والثاني في دراما اجتماعية نفسية مشحونة بالتوتر والإثارة.ففي فيلم ""، الذي ما زالت تعمل على تصوير مشاهده حالياً، تجسد نسرين أمين شخصية صحفية تبحث عن الحقيقة وسط سلسلة من المواقف الطريفة والمفارقات الكوميدية، حيث ينتمي العمل إلى نوعية الأفلام اللايت كوميدي، وتدور أحداثه حول الثقة والحب بين الأزواج في إطار مشوّق يمزج بين الرومانسية والكوميديا.قد تحبين قراءة.. نسرين أمين متزوجة من محمد عبد الرحمن في فيلم بيج رامي مع رامز جلالفيلم "" بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، شريف منير، نسرين أمين، انتصار، ومن إخراج محمود كريم، ويجسد أحمد حاتم شخصية طيار يعيش حياة مليئة بالتقلبات مع زوجته، التي تعمل في مجال الدعاية والإعلان وتؤدي دورها جميلة عوض، فيما يظهر شريف منير بدور والد حاتم وتقدم انتصار شخصية والدة جميلة.أما الفيلم الثاني، الذي انتهت نسرين من تصويره منذ عدة أشهر ومازال بانتظار تحديد موعد عرضه في دور السينما، فهو ""، والذي يختلف كلياً في طابعه وأجوائه عن ""، إذ تقدم فيه نسرين أيضاً شخصية صحفية، لكن هذه المرة في إطار اجتماعي نفسي يميل إلى الإثارة والرعب، حيث تحاول نسرين البحث في قصص سيدات يعانين من أزمات وما يمررن به من صراعات داخلية.اطلعى على.. أعمال روائية على شاشات السينما والتلفزيون في 2026فيلم "جبل الحريم" يعتمد على البطولة النسائية وتضم قائمة بطلاته: وفاء عامر، نانسي صلاح، نسرين أمين، نهال عنبر، إنجي وجدان، إلهام عبد البديع، وأميرة العايدي، ندا بهجت، وضيفة الشرف سوسن بدر، ومن تأليف فتحي الجندي وإخراج حسام سلامة، تدور القصة حول مجموعة من النساء يواجهن أزمات تتعلق بالعلاقات العرفية والمشاكل القانونية، ما يدفع بعضهن إلى التفكير في إنهاء حياتهن كوسيلة للهروب من الضغوط.تنتظرخلال الفترة المقبلة طرح فيلم "" مع رامز جلال ويشارك في بطولة العمل كل من بسمة بوسيل، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمود حافظ، هدى الإتربي ومن تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج محمود كريم، هذا بالإضافة إلى ظهور نسرين كضيفة شرف خلال فيلم "صقر وكناريا" بطولة محمد إمام وشيكو.