شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : التفاصيل الكاملة لعملية إستهداف "دار الرئاسة" و"وزارة الدفاع" التابعة للحوثيين في صنعاء بغارات اسرائيلية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت المقاتلات الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، غارات جوية عنيفة على مواقع مختلفة خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، في العاصمة اليمنية صنعاء، ومحافظة الجوف، شمالي البلاد.

وقالت مصادر محلية في صنعاء، لـ"إرم نيوز"، إن الهجوم الإسرائيلي استهدف مجمع دار الرئاسة وقاعدة "الحفا" العسكرية، بمديرية السبعين، شرقي العاصمة، ومحطة "حزيز" المركزية للكهرباء جنوبًا، وخزانات الوقود فيها بعدة غارات.

وأشارت إلى أن الضربات شملت مباني وزارات الدفاع والمالية والإعلام بصنعاء، ومبنى شركة النفط اليمنية بشارع الستين، غربي العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وسط أنباء عن سقوط ضحايا ومصابين في صفوف المدنيين.

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام الحوثيين عن عدوان إسرائيلي استهدف العاصمة صنعاء، دون الإشارة إلى المواقع المستهدفة.

وأضافت أن الغارات الإسرائيلية طالت المجمع الحكومي في مديرية الحزم، مركز محافظة الجوف.

من جهته، زعم المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، تصدي "الدفاعات الجوية لطائرات العدو الإسرائيلي التي تشنّ عدوانًا على اليمن".