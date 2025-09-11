انت الان تتابع شاهد.. محاولة اغتيال ناشط أمريكي مؤيد لترامب أمام عدسات الكاميرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تم النشر في: 10 سبتمبر 2025, 8:27 مساءً

نفذ قناص محاولة اغتيال للناشط اليميني تشارلي كيرك، المؤيد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء إلقائه خطابًا في حرم جامعة يوتا، حيث أصيب بطلق ناري في رقبته. ووفقًا لموقع صحيفة "نيويورك بوست"، أُلقي القبض على القناص الذي أطلق النار على كيرك. وقال ترامب: "يجب أن نصلي جميعًا من أجل تشارلي كيرك". وصرح مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل بأن المكتب يراقب عن كثب حادثة إطلاق النار على الناشط المحافظ تشارلي كيرك. يُذكر أن كيرك أسس في عام 2012 منظمة "نقطة تحول الولايات المتحدة الأمريكية" (TPUSA)، ويشغل منصب المدير التنفيذي فيها، حيث تعمل المنظمة على تعزيز القيم المحافظة في المدارس والكليات والجامعات، ومحاربة "الأجندة اليسارية".

