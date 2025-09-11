إسرائيل تكثّف استهداف المباني السكنية في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

تصاعدت الهجمات الإسرائيلية على مدينة غزة، أمس، حيث دوّت أصوات الانفجارات في مختلف أحيائها، وسط تدمير متواصل لبنايات وأبراج سكنية مكتظة، في وقت تتفاقم فيه معاناة النازحين من كارثية إنسانية.

واستهدف الجيش الإسرائيلي أحياء مدينة غزة التي يقطنها أكثر مليون و200 ألف فلسطيني، تركزت في غرب المدينة التي يتكدس فيها مئات آلاف النازحين من مناطق شرق وشمال المدينة.

واستهدف الجيش الإسرائيلي «برج طيبة 2» الذي يقطنه مئات الفلسطينيين، ويجاوره مخيمات النازحين، ما أدى لمقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين، وتشريد آلاف النازحين الذين باتوا بلا مأوى.

ويُعد «برج طيبة 2» المبنى السابع متعدد الطوابق الذي يستهدفه الجيش منذ يوم الجمعة الماضي.

ومنذ أيام عدة، شرعت إسرائيل في حملة تدمير تدريجية للمباني السكنية المرتفعة بمدينة غزة، ما زاد أعداد العائلات المشردة ودفعها إلى ظروف نزوح قاسية.

وتسارعت الحملة الإسرائيلية أمس، حيث استهدف الجيش عشرات المنازل بمناطق غزة، في محاولة لدفع الفلسطينيين نحو ما يسميها «المناطق الإنسانية».

وترافق هذا التصعيد مع إنذارات إسرائيلية مباشرة ومتكررة بإخلاء مدينة غزة.

وجدد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أمس، دعوته لسكان المدينة، بوجوب مغادرتها فوراً عبر «شارع الرشيد» باتجاه منطقة «المواصي» جنوب القطاع.

وحذر المتحدث من أن «البقاء في المدينة في غاية الخطورة»، متوعداً بعمل عسكري واسع.

وتأتي هذه الاستهدافات للمباني السكنية العالية، عقب إعلان الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته العسكرية في مدينة غزة، ودعوته المدنيين للتوجه جنوباً في «مواصي خان يونس».

وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بتدمير القطاع إذا لم تعلن حركة حماس قبولها شروط إسرائيل لوقف الحرب.

وكتب كاتس عبر منصة «إكس»: «إذا لم تقبل (حماس) بشروط إسرائيل لإنهاء الحرب، وعلى رأسها إطلاق سراح جميع الأسرى والتجرد من سلاحهم - فسيجري تدميرهم وتدمير غزة».

وقتل 34 فلسطينياً وأصيب آخرون، أمس، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة. وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية بمقتل 17 شخصاً وإصابة العشرات بمجزرة ارتكبتها القوات الإسرائيلية، جراء قصف خيام النازحين في منطقة الشاليهات غربي مدينة غزة.

وأضافت أن «4 فلسطينيين ارتقوا، في قصف من مسيرة إسرائيلية على مجموعة من الأشخاص وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع».

وأشارت إلى أن «شاباً من طالبي المساعدات استشهد بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز مساعدات الطينة جنوب غربي مدينة خان يونس».